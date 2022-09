Dans le cadre de ces 30 previews en 30 jours on vous parle donc des 30 franchises NBA… en 30 jours, sans blague. Et dans le cadre de ce mois 100% analyse en amont, on vous rappelle aussi que cette année encore la TrashTalk Fantasy League reprendra ses droits pour une nouvelle saison. L’occasion entre deux gros dossiers de vous balancer les tendances pour chaque franchise, et aujourd’hui on vous parle du Utah Jazz ! Pour toutes les infos et du contenu incroyable autour de la TTFL, le Lab est là pour vous servir

#Les bons plans annoncés

Difficile de vraiment faire des plans sur la comète concernant Utah tant que l’effectif n’est pas vraiment finalisé. Qui sera en tenue à la reprise, qui sera échangé d’ici là ? Si Danny Ainge réussit à bazarder les derniers vétérans présents (Conley, Clarkson, Gay), on peut miser sur le fait que Collin Sexton et Lauri Markkanen auront un beau coup à jouer dans l’équipe de Will Hardy. Le Young Bull sort d’une année quasi complète à l’infirmerie et il cherchera à fermer des bouches. Il ne faut pas oublier qu’il tournait à 24 points de moyenne il y a encore un an (et 32 points de moyenne en TTFL). On espère aussi voir le même Markkanen que celui qui nous a éblouis à l’EuroBasket. S’il commence à se la jouer Kevin Durant finlandais, ça peut vite devenir un pick régulier dans nos decks.

#Les carottes redoutées

On va partir du fait que Jordan Clarkson débutera la saison à Salt Lake City et donc l’ériger en principal risque de carotte de l’effectif. Précieux sixième homme, JC a malheureusement tendance à faire des gros (gros) craquages au tir. Si ça rentre fort, ça ne partira pas vers des sommets, peut-être du 40 quoi, mais il peut aussi nous sortir du 8 points à 2/14 au shoot. Combien de fois avons-nous titré sur son score avec une référence hivernale l’an passé ? Dans le même calibre, Malik Beasley dépend beaucoup (trop) de son shoot pour vraiment peser en TTFL. Petite mention également pour Talen Horton-Tucker, décevant l’an dernier avec les Lakers et dont on attend le réveil. Pour le moment, on le laisse avec les légumes oranges.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Lauri Markkanen : 21 points

Mike Conley : 20,6 points

Jarred Vanderbilt : 18,8 points