Si tous les joueurs du Utah Jazz vont nous donner envie de cliquer cette saison, on avait envie de faire un focus sur celui qui pourrait rentrer dans notre cœur et nous pousser à mater les Mormons sur la saison NBA 2022-23. Mesdames et messieurs, voici votre petite dose de Lauri Markkanen.

Pas sûr que le Finlandais aurait été la tête d’affiche de ce papier il y a encore trois semaines. Mais l’EuroBasket 2022 est passé par là et Markkanen a été tellement exceptionnel avec sa sélection que le choix s’est imposé de lui-même. 28 points et 8 rebonds de moyenne pour emmener la Finlande jusqu’au quarts de finale de l’Euro, bonjour le monstre. Lauri a véritablement porté une nation entière sur ses épaules, n’hésitant pas à se prendre pour Kevin Durant comme lorsqu’il a dégoûté les Croates avec 43 pions au compteur en huitième de finale de la compétition. Alors forcément, après un tel festival on se demande ce qu’il va bien pouvoir nous proposer au Jazz lors de la saison à venir, lui qui vient de débarquer dans la Ville du Lac Salé dans le cadre du trade de Donovan Mitchell. Nouvelle équipe, nouvelles responsabilités, le tout dans le projet full reconstruction de Danny Ainge, c’est peut-être l’année où Lauri va véritablement exploser sur la scène NBA et ainsi justifier les grands espoirs placés en lui après ses débuts très prometteurs du côté de Chicago il y a quelques années. À l’heure de ces lignes on ignore si Lauri fait vraiment partie des plans du Jazz après les départs de Rudy Gobert et Donovan Mitchell, mais il pourrait bien mettre tout le monde d’accord s’il joue comme avec la sélection.

Quelle version aura-t-on de Lauri Markkanen ? Celle de l’EuroBasket 2022 ou celle qu’on a vu en NBA où il est tout juste un joueur correct mais sans plus ? À 25 ans, c’est l’heure pour la star finlandaise de montrer qu’elle est capable de devenir un joueur dominant dans la plus grande ligue du monde, et le Jazz peut lui donner cette opportunité.