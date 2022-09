Star de l’équipe durant la période Minneapolis, George Mikan est une véritable légende chez les Lakers. La franchise a donc décidé de retirer le maillot de l’ancien pivot et la cérémonie aura lieu le 30 octobre.

Quand on pense aux Lakers, les premiers noms qui viennent à l’esprit sont ceux de Kobe Bryant, Magic Johnson, Jerry West, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O’Neal voire Elgin Baylor. Pourtant, un autre joueur mythique était passé avant tout ces garçons. Son nom ? George Mikan. Los Angeles, le Forum d’Inglewood, le Staples Center ? Le pivot n’y a jamais joué, lui régnait du côté de Minneapolis, l’ancienne base des Lakers. Entre la fin des années 40 et le milieu des années 50, les Lakers de Minneapolis raflent (presque) tout en NBA. C’est simple, ils remportent cinq titres en six ans ! C’est la première vraie dynastie de la Ligue. Dans l’équipe, Pollard, Mikkelsen, Martin, Kundla mais surtout le géant George Mikan. Première vraie star de la NBA, Mikan est aussi le premier grand à vraiment dominer dans la raquette, une sorte de pionnier des big men. Son combo taille-technique allié à son hook font de lui un véritable calvaire pour toutes les défenses. Red Auerbach, coach mythique des Celtics, dira de lui qu’il était un « géant parmi les hommes ». En seulement neuf saisons, il parvient à remporter cinq titres de champion, finissant trois fois meilleur scoreur de la Ligue et six fois dans la All-NBA first team. Un monstre sacré de la balle orange, sans le moindre doute.

5x Champion, All-Star, MVP, and the man behind the Mikan Drill. On October 30th we celebrate Mr. Basketball. pic.twitter.com/ydUOggbOFQ — Los Angeles Lakers (@Lakers) September 21, 2022

Le 30 octobre prochain, les Lakers vont donc rendre un bel hommage à leur ancienne star, qui malheureusement ne sera pas là pour voir son numéro 99 monter au plafond de la Crypto.com Arena. Forcément, il s’est éteint en 2005 à l’âge de 80 ans. C’est là qu’on se demande un peu pourquoi la franchise a tant attendu pour honorer son ancien pivot, qui a arrêté sa carrière en… 1956. Vaut mieux tard que jamais dirons certains mais ça fait quand même long comme attente. Au moment de fêter ses 75 ans, la franchise a probablement voulu rattraper le temps perdu, d’autant que le garçon est quand même responsable de presque un tiers des titres des Lakers. De quoi offrir une belle part de nostalgie aux fans et même une double part puisqu’on rappelle que Pau Gasol sera également célébré cette saison. La cérémonie pour l’Ibère aura lieu le 7 mars prochain. Et pour J.R Smith toujours rien ? Ok, on déconne.

Le maillot de George Mikan va (enfin) être retiré par les Lakers et c’est un hommage plus que mérité pour la première vraie « star » de la NBA. Un membre du Hall of fame, un des 75 meilleurs joueurs de tous les temps, Mr BasketBall, tout simplement.

Source texte : @Lakers