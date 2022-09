Rares sont les étudiants qui peuvent se targuer de s’être retrouvés sur un green avec Michael Jordan himself. Plus rares encore sont les humains qui peuvent se targuer de s’être retrouvés sur un green avec le seul et unique J.R. Smith. Dans cette histoire, ces deux folies sont arrivées. Retour sur un affrontement iconique.

Retraité des parquets NBA depuis 2020 et un nouveau titre de champion avec le FC LeBron, J.R. Smith n’en a pas pour autant fini avec le sport. Passé de la grosse balle orange au club de golf lors de son nouveau cursus universitaire, Gérard semble avoir trouvé une activité qui lui correspond et dans laquelle il s’épanouit. Une réorientation qui prend tout son sens quand on sait à quel point il est perché investi dans ses différentes activités sportives. À vrai dire Gérard nous avait tous scotché lorsqu’il avait été élu Athlète académique de l’année, preuve que malgré les apparences, rien ne peut lui échapper, pas même une simple mention scolaire. Et ça, c’est la marque des grands.

En revanche, il se peut que certains athlètes arrivent à se surpasser pour tenter de concurrencer Gérard le temps d’une compétition. C’est le cas d’un certain Michael Jordan, pas mauvais non plus au niveau du swing, qui a eu la téméraire mais merveilleuse idée de défier J.R. sur son nouveau terrain de jeu favori. Et devinez quoi? Le plus grand basketteur de l’histoire n’a pas tenu le choc et a du s’incliner face à son adversaire. Oui, Gérard a perdu. Un upset digne des Rockets de 1995, me direz-vous. Mais MJ n’est pas un novice dans ce sport dominé par Tigre Bois. Golfeur invétéré depuis maintenant de nombreuses années, Jordan n’a eu aucun scrupules à briser les espoirs de victoire de son adversaire. Certains ne perdent pas leurs habitudes on dirait. Et Gérard, aussi Grand soit-il, n’est pas pas passé entre les mailles du filet de ce redoutable chasseur qu’est Michael. Ce dernier lui rappelant évidemment qui est le patron mais qui en a profité aussi pour lui mettre, entre autres, un petit taquet verbal derrière la nuque.

« You had a good career, it wasn’t a great one. » Michael Jordan’s trash talk knows no bounds 😭 Link to our full #ComplexVolume profile on J.R. Smith: https://t.co/HJEfAcMDgC pic.twitter.com/WRmZffSruP — Complex Sports (@ComplexSports) September 3, 2022

« […] Ouais, t’as eu une bonne carrière, mais elle était pas super. » – propos de MJ rapportés par J.R. Smith pour Complex Sports

C’est une surprise pour personne, His Airness est un trashtalker level légendaire. Même à 59 ans. Et c’est notre Gérard international qui en a fait les frais cette fois, comme de nombreux autres avant lui. Quoi qu’il en soit, Gégé en garde un souvenir mémorable. Jouer au golf avec son idole était l’un de ses sentiments les plus enfantins qu’il ait ressenti en tant qu’adulte, mais MJ ne se laissera malheureusement jamais berner par le fait qu’il soit le héros d’untel ou untel. Surtout si il y a de l’argent en jeu.

J.R. Smith a donc réalisé le rêve de millions de gens sur cette planète. Il a vu Michael Jordan. Plus encore, il a disputé une partie de golf avec lui. Encore mieux, Jordan l’a trashtalké. Mais très franchement, c’est qui le plus chanceux des deux ? Vraie question hein, et ici on a notre petite idée.

