Chaque année, la dernière soirée de saison régulière nous réserve de belles surprises. Confrontations attendues, courses aux trophées qui arrivent à leur terme, batailles pour des spots de Playoffs (ou de Play-In)… il y a toujours un sacré paquet de raisons de se pencher sur la « 82e journée » de NBA. Le calendrier 2022-23 ayant été dévoilé, il est donc temps de se pencher sur cette nuit de folie qui nous attend en avril prochain, avec d’ores et déjà des étoiles plein les yeux.

Sentiment partagé à l’idée d’évoquer cette dernière soirée de saison régulière. D’un côté elle annonce la triste fin d’un marathon de 2 460 matchs mais de l’autre, c’est un bouquet final absolument gargantuesque qui s’annonce puisque, tenez-vous bien : les 30 franchises NBA joueront le 9 avril 2023 de 19h à environ minuit, avec huit matchs qui débuteront à 19h, et sept qui débuteront à 21h30. C’est simple, on a bien cru pleurer de joie en découvrant le calendrier. Bon ok peut-être pas mais apprendre qu’une journée entière se déroulera en heure française, ça réchauffe forcément nos cœurs de fans européens de la Grande Ligue. Encore faut-il savoir quoi regarder, car à moins d’avoir 30 yeux, 15 bras, 15 ordinateurs et 1 sérieux problème, vous devriez avoir du mal à correctement suivre toutes les rencontres qui se superposeront et s’enchaîneront. Faisons un peu le tour des rencontres potentiellement intéressantes, indépendamment de la franchise que vous supportez.

Dimanche 9 avril 2023 : dernier soir de la saison régulière. 15 matchs.

30 équipes NBA sur les parquets. Toutes les rencontres se joueront entre 19h et 00h heure française. pic.twitter.com/RbjjSTxrmQ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 17, 2022

Bon, évidemment, on part sur le principe que toutes les équipes seront au complet et n’enverront pas leur équipe F au charbon ce soir-là (spoiler ça n’arrivera pas). Si vous voulez des pronos sur la situation dans laquelle les franchises seront à ce moment-là, prenez votre mal en patience et attendez les 30 previews en 30 jours, on peut pas tout faire non plus. Pour les fans de blowout, on a déjà quelques matchs à vous proposer et qui ne risqueront pas de vous décevoir. Un petit duel floridien entre Magic et Heat à Miami ça vous tente ? Non ? Alors que diriez-vous d’un Pistons – Bulls à Chicago ? Toujours pas ? Pas de souci on a du rab à l’Ouest. Spurs – Mavericks à Dallas, Grizzlies – Thunder à Oklahoma City, Kings – Nuggets à Denver ou encore Warriors – Blazers à Portland… vous avez clairement le choix du roi. À noter qu’on aura aussi le droit à deux affiches franchement pas jojo avec le Pacers – Knicks à New York et le Rockets – Wizards à Washington, seule rencontre où deux franchises de différentes conférences s’affronteront ce soir-là.

Pour ceux qui regarderont avec attention la bataille du Play-In (voire des Playoffs, difficile à jauger), on se doit de vous citer le Hornets – Cavaliers à Cleveland qui se jouera sans aucun doute avec un paquet d’enjeux à la clé, ou encore le Pelicans – Wolves à Minneapolis. À ce propos, on ne sait vraiment pas quoi dire des rencontres Hawks – Celtics et Jazz – Lakers. D’un côté, une équipe jouant la première place (Boston) devra se battre contre une autre tentant d’arracher les Playoffs (Atlanta), et de l’autre une équipe de bas de classement (Utah) affrontera une franchise (Los Angeles) dont la place au bout de 81 matchs est clairement difficile à anticiper. Ce qui est sûr en revanche, c’est qu’on aura droit à trois belles affiches de fin de saison entre Sixers et Nets à Brooklyn, Bucks et Raptors à Toronto, Clippers et Suns à Phoenix. Que des équipes ayant fait les Playoffs l’année dernière, et qui se battront vraisemblablement entre elles au même moment pour décrocher le meilleur spot possible en vue de la postseason.

Curry vs Lillard, Simmons vs Embiid, Ice Trae vs Tatum, le Greek Freak vs les Dinos, Leonard-George vs Booker-Paul… les duels dans les duels seront également très nombreux le 9 avril 2023. On ne voudrait pas vous mettre la pression, mais on vous conseille quand même de booker votre dimanche, car ce sera à coup sûr l’une des soirées les plus folles de toute l’année.

Source texte : NBA