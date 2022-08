Maintenant que la saison NBA est finie, place aux vacances ! Les joueurs de la Grande Ligue ont encore quelques semaines de free time devant eux pour se la couler douce au soleil, s’envoyer des cocktails à la pelle… ou pas. Tiens, c’est vrai que chacun a sa propre définition du mot « vacances », alors pour vous la rédaction de TrashTalk a cherché où est-ce que les membres des Wizards ont décidé de s’évader. Alors, suivez-nous, on vous embarque à travers les destinations magiques des sorciers.

NB : ces destinations sont le plus souvent imaginaires et n’ont que pour unique but de vous faire sourire, même si elles sont parfois basées sur les réelles vacances des joueurs mentionnés.

Bradley Beal

Le (très) gros chèque en poche et la saison 2021-22 derrière lui, Bradley Beal s’est accordé un peu de repos, et pour ses vacances Brad n’a pas été chercher bien loin. Décidément attaché à Washington comme une moule à son rocher, le numéro 3 a préféré rester dans la capitale cet été. Madame étant enceinte, la Beal Family prépare donc tranquillou bealou l’arrivée du petit nouveau.

Daniel Gafford

Boule d’énergie sur le parquet comme en dehors, Big Dan n’avait qu’une seule idée en tête durant la fin de saison, bâcler ce fichu mariage et saigner un épisode de la Drew League… pour enfin partir faire du saut à l’élastique dans les gorges du Verdon. Le mariage finalement expédié fin juin le pivot s’adonne désormais à ce qu’il préfère : les sensations fortes. Au fait, félicitations quand même Daniel, et vive les mariés !

Taj Gibson

Nouveau sorcier dans la capitale, Taj Gibson n’en reste pas moins un vétéran parmi les vétérans. Présent dans la Grande Ligue avant même l’instauration de l’horloge des 24 secondes, l’intérieur a désormais ses habitudes quand la saison se termine. Lunettes de soleil sur le nez, cocktail dans la main droite et bouquin dans la main gauche, Taj profite du climat de Tahiti pour soulager ses articulations presque rouillées.

Rui Hachimura

La saison officiellement terminée et Rui Hachimura saute dans un avion direction le bled. Pas mon bled breton pété, ni le vôtre, non le bled de Rui est décidément bien plus stylé que le nôtre. Et oui, vous le savez sûrement, mais notre ami est japonais. Un programme chargé l’attends d’ailleurs au pays du soleil levant. Créateur d’une marque de vêtements intitulée « Black Samurai », le sorcier a un biz’ à faire tourner et n’a pas le temps de se reposer. Pas de panique Rui, ton prochain mois d’avril risque de ne pas être trop chargé, l’occasion de prendre des vacances anticipées !

Kristaps Porzingis

A l’image de Rui Hachimura, Kristaps Porzingis retrouve lui aussi les terres de son enfance. De retour en Lettonie pour tout l’été, KP en profite pour revoir la famille et les amis. Programme chill cet été, le géant letton s’accorde des vacances nature-peinture. Les pieds bien au sec dans ses bottes taille 57 et le bob vissé sur la tête, la licorne de DC se lance désormais dans la pêche au hareng, à condition d’être assez vif pour réussir à les choper.

Kyle Kuzma

Nouvelle coqueluche de D.C, Kyle Kuzma est une attraction à lui tout seul. Passionné de mode, le Kuz a une nouvelle lubie : se lancer dans un tour des plus grandes villes de mode au monde. Paris, Milan ou encore Tokyo, Kyle profite de son été pour approfondir son style. Objectif sur le long terme, gratter une place de choix dans la All-NBA First Outfit Team.

Corey Kispert

Au sortir de sa première saison en NBA, Corey Kispert a décidé de s’envoler pour les plages de Tulum avec madame. C’est donc les pieds dans l’eau et sous le soleil du Mexique que le désormais sophomore conclut sa première année dans la Grande Ligue. D’ailleurs, pendant un cours de plongée sous-marine, Corey à pu comparer les poissons des bas-fonds mexicain avec ceux des bas-fonds de la Conférence Est, et le résultat est sans appel.

Delon Wright

Lui aussi tout juste débarqué dans la capitale, Delon Wright n’y sera pas resté longtemps. Un coup de stylo en bas à droite du contrat, et voilà que Wrighty est déjà barré à Las Vegas avec ses potes. Casino, casino et encore casino, le programme du néo-sorcier s’annonce chargé. En même temps avec le joli chèque qu’il vient de toucher, Delon a le temps de voir venir avant de tout flamber.

Deni Avdija

Après avoir joué l’intégralité des 82 matchs de la saison, Deni avait quand même le droit a un peu de repos, non ? Contrairement à ses coéquipiers étrangers, pas de retour au bercail pour l’israélien. Non, Avdija veut découvrir le monde, et c’est au Caire que va le conduire sa soif d’aventures. Balade sur le Nil, visite de pyramides et road-trip en quad dans le désert, Deni est finalement un touriste comme les autres, à quelques centimètres près évidemment.

Monte Morris

Et hop, encore un petit nouveau dans la capitale. Fraîchement débarqué de Denver, Monte ne devrait pas faire de folies cet été. Petit séjour pépère à Bali où balades à dos d’éléphant et découverte de la cuisine locale rythment sa journée, puis Monte retourne au charbon. A 27 ans, le meneur a l’occasion d’écrire un nouveau chapitre de sa carrière, et comptez sur lui pour être en forme le jour de la rentrée.

Alors, quel programme vous chauffe le plus ? Ici, on ferait bien un tour du monde avec le Kuz. On en profiterait d’ailleurs pour allez faire un petit coucou à Rui depuis le Japon. Dans tous les cas, nous, on retourne se poser au bord de l’eau en attendant la prochaine enquête. Et d’ici-là, comme on dit là-bas, sayōnara !