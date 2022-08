RIP, Bill Russell. – Apéro TrashTalk

Bill Russell est décédé hier à l’âge de 88 ans. Une immense icône de la NBA est partie, laissant derrière elle un héritage presque difficile à exprimer tant il est conséquent et diverse. De l’université de San Francisco à Boston puis dans sa post-carrière, Bill aura toujours fait l’unanimité dans son basket. Au delà du sport, il aura marqué son temps en s’engageant très activement pour la cause de l’égalité. Il fallait que l’on en parle, et que l’on rende hommage.

Bill Russell, un nom qui évoque tant de choses. À un point qu’il est même difficile de savoir par où commencer. Onze titre de champion NBA, record inégalité pour le moment et sans doute tranquille pour encore un sacré bail. Cinq trophées de MVP, seul Kareem Abdul-Jabbar a fait mieux. Douze sélection All Star, en treize années de carrière, rappelons le. Des principes défensifs poussés qui vont révolutionner à tout jamais le basket. Bill Russell, c’est aussi un nom qui sonne comme un engagement. Celui contre le racisme, contre la ségrégation raciale qui est encore en place aux États-Unis. À l’initiative de nombre d’actions comme le boycott d’un match de gala en 1961 à Lexington, après que lui et certains de ses coéquipiers aient du faire au refus d’un restaurant de les servir en raison de leur couleur de peau. Bill Russell, c’était enfin un soleil pour la NBA. Un homme qui n’a jamais versé dans l’aigreur face à l’évolution de son sport, qui a toujours accompagné avec bienveillance les jeunes pousses débarquant dans le milieu. Bill Russell, c’était tout ça. Le grand père de la NBA s’en est allé. Merci, merci pour tout.

