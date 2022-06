Alors que les Celtics se retrouvent dos au mur dans leur royaume face à des Warriors bien déterminés à s’octroyer le quatrième titre de l’ère Curry, Ime Udoka est revenu en sortie d’entraînement sur les échanges avec les arbitres pendant le Game 5. Sans polémiquer, le coach a insisté sur le trop-plein d’énergie dépensée dans la contestation de fautes. De l’énergie, qui pourrait être utile ailleurs.

Pour Boston, le Game 5 à San Francisco n’a pas été une franche réussite. Malgré un troisième quart-temps plutôt bien négocié par les C’s, les Warriors se sont échappés dans le dernier acte. Épuisée, la clique de Jayson Tatum n’a tenu qu’un rôle de spectateur face à des Guerriers encore bien en jambes, à l’heure de finir le travail. C’est d’ailleurs assez étonnant d’associer Celtics et fatigue dans la même phrase, puisque ces derniers ne nous ont absolument pas habitué à compter leurs efforts sur les deux derniers mois. Pour Ime Udoka, beaucoup trop d’énergie s’est perdue lors des échanges avec les arbitres. Pour rappel, le tacticien des C’s ainsi que Marcus Smart ont écopé d’une faute technique lors de cette rencontre. Quand on connaît la concentration que requiert un tel contexte, il est difficilement acceptable de laisser l’arbitrage vous monter le chou. C’est dans cet esprit que le coach de Beantown a répondu à une question à ce sujet lors de l’entraînement de son équipe. Pour lui, pas question de réitérer cette erreur ce soir, alors même que Boston fait face à son destin.

« Je pense qu’en général, il y a eu trop de conversations à certains moments. J’ai eu l’impressions qu’après des fautes, des ballons en touche, des lancers, des temps morts… Il y a toujours eu quelqu’un qui parlait aux arbitres. C’est quelque chose dont nous avions l’habitude en début de saison et dont nous avions réussi à nous détacher. Il y a d’autres endroits où nous devons dépenser notre énergie dans le match et dans ce qu’il s’y passe, autre que l’arbitrage. C’est un point où nous devons être meilleurs, c’est certain. » – Ime Udoka

De sages paroles. En même temps, difficile de lui donner tort au monsieur. Parler aux arbitres ? Une fois, ça va. Laisser les décisions de ces derniers vous monter à la tête à tel point qu’il y aura toujours un gars pour contester sur chaque fait de jeu ? C’est moins cool. En mettant au premier plan du match les chemises grises, les Celtics ont doucement fait germer dans leur tête que le jeu n’était plus sous leur contrôle. Primo, ça vous décourage très fortement de vous la donner sur le terrain, puisqu’en suivant cette logique, ce sont les zèbres qui décideront à la fin. Deuzio, c’est aussi mentalement très éreintant d’aller chercher à chaque fois l’arbitre pour contester tout et n’importe quoi. Les Warriors ont su en profiter pour passer la seconde et finalement prendre le match. Au TD Garden, il sera donc impératif de se concentrer sur le jeu, car rien que dans cet aspect là, Golden State sera au taquet.

Ime Udoka got a technical foul here🤨 pic.twitter.com/7fO2kpRjJA — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) June 14, 2022

Les Celtics savent ce qu’ils doivent faire pour gagner le match : d’une part, bien jouer au basket et d’autre part, ne pas laisser les arbitres rentrer dans leur tête. Avec l’enjeu, il n’y a rien d’évident, mais quelqu’un qui se réclame champion NBA doit être capable de passer au-dessus.

Source : asapsports.com / Twitter @NBCSCeltics