Avec ce trade entre équipes texanes, les Mavs ont peut-être réalisé un gros coup : ils récupèrent un intérieur assez complet, qui devrait faire ses stats sans problème, soulageant Luka Doncic et Jalen Brunson de responsabilités offensives jusqu’à présent peu dispersées. De son côté, Christian Bois change de dimension en rejoignant enfin une équipe ambitieuse.

C’est la news que l’on attendait pas forcément, encore moins dans l’attente du match au sommet de la nuit prochaine : le pivot des Rockets Christian Wood va donc rejoindre les Mavs, qui ont lâché le géant Boban Marjanovic, Sterling Brown, Marquese Chriss, Trey Burke et le 26e choix de la Draft 2022. Eliminés en finale de conférence par les Warriors (4-1) malgré un beau parcours, les Mavs ont touché leur plafond : peu de menaces en dehors de Luka Doncic et Jalen Brunson, ainsi qu’un secteur intérieur bien trop limité. On s’attendait donc à ce que Dallas se positionne sur un intérieur cet été, et ils n’ont pas mis longtemps à le trouver. Une opération qui ressemble à un coup gagnant pour tout le monde. Eh oui, Houston va pouvoir faire de la place aux jeunes en reconstruisant son secteur intérieur grâce à la draft, et les Mavs récupèrent l’une des pièces manquantes de leur roster, sans qu’une contrepartie démentielle ne quitte la franchise.

Mavs potential lineup: Luka

Jalen Brunson

Spencer Dinwiddie

Christian Wood

Dwight Powell 🍿 pic.twitter.com/LlrzliXDVb — Bleacher Report (@BleacherReport) June 16, 2022

Pour sa part, Monsieur Bois quitte les Rockets. Une équipe qu’il avait rejointe dans l’espoir de jouer les premiers rôles aux côtés d’un certain Barbu. L’histoire a mal tourné puisque James Harden a quitté le navire texan, coulé dans les basfonds de l’Ouest depuis son départ. Dans un contexte de tanking, Christian a réussi à prouver sa valeur individuelle en enchainant les cartons et en sortant des lignes de stats plus qu’intéressantes. À 26 ans, ce trade dans une équipe comme Dallas semble arriver au bon moment. Capable de sortir des saisons à quasiment 20 points et 10 rebonds de moyenne à Houston, en plus d’une bonne adresse à 3-points pour son poste (autour des 38% de moyenne ces trois dernières saisons), l’intérieur va devoir prouver qu’il peut contribuer statistiquement dans une équipe qui vise le haut du classement. Les Mavericks auront besoin de son impact dans la raquette, un attribut qui a manqué pour viser encore plus haut sur ces Playoffs. Mais quand on voit ce que l’ami Christian a réussi à produire à côté des mecs qui lui servaient de coéquipiers à Houston, on n’imagine même pas le carnage si son association avec le Slovène fonctionne. C’est en tout cas le scénario rêvé par le management de Dallas, qui vient donc de réaliser un move déjà annoncé comme l’un des plus malins de cet été.

Christian Wood à Dallas, c’est bouclé et on a hâte de voir ce que cela va donner. Le garçon a cartonné dans l’une des pires équipes de la Ligue, il faut maintenant confirmer à l’étage au-dessus. Mais quelque chose nous dit qu’avec Luka à la distribution, le pivot pourrait se régaler. En tout cas, l’intersaison commence bien pour les Mavs.

