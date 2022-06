Allez, café : récap du Game 1 des Finales NBA 2022 !

Qui dit fin de nuit en Playoffs dit petit tour à la cafetière pour analyser ce qu’il s’est passé et partager les avis avec les copains en direct. Vous vous joignez à nous ? Allez, café !

Ici-même, le lien censé accompagner toutes vos journées et toutes vos nuits.

Dans le « Allez, café » de ce vendredi matin ? Un grand récap de ce Game 1 des Finales NBA 2022 entre Golden State et Boston, l’occasion de revenir à chaud sur l’immense comeback des Celtics pour choquer les Warriors et remporter la première partie au Chase Center. Un scénario incroyable qui lance ces Finales de la meilleure des manières et ça promet pour la suite. Petit café, petit résumé des dernières actualités, en vous souhaitant une bonne journée et rendez-vous ce dimanche pour la suite des Finales NBA !