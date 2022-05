C’est un record dans l’histoire de la Grande Ligue et des Playoffs : Al Horford a joué 140 matchs en postseason, sans jamais atteindre les Finales dans sa carrière. Ce soir, c’est donc l’heure pour le pivot de balayer cette stat’ qui est certes la preuve d’une bien belle longévité mais qui fait quand même assez tache dans le CV du joueur.

Al Horford est un fantastique joueur de basket. Pour ceux qui doutaient de l’intérieur dominicain, sa campagne de Playoffs 2022 a sans doute permis de mettre les points sur les i. À presque 36 ans (il les aura début juin), le pivot est un élément clé de la réussite des Celtics au printemps. Défense acharnée sur le gros morceau adverse, polyvalence offensive lui permettant d’apporter dans de nombreux registres allant de la peinture au parking… l’homme à tout faire de Boston, c’est lui en fait. Et sa carrière est d’ailleurs riche d’apparitions en postseason, symbole de son efficacité reconnue par des effectifs ayant des prétentions sportives sérieuses. Depuis 2007-08 et sa première en Playoffs avec les Hawks, le bonhomme a joué pas moins de 140 matchs après le mois d’avril. Seulement, jamais son équipe n’a pu s’offrir de Finales NBA pour récompenser ce qui est maintenant le travail d’une carrière. Ce soir, il a une nouvelle fois l’opportunité de briser cette sorte de malédiction avec les C’s. Pour rappel, Al est passé à trois reprises à un cheveu de l’ultime duel : en 2015 avec les Hawks, en 2017 et 2018 avec les Celtics. À chaque fois, le responsable de ces éliminations s’appellait LeBron James. Trop injouable à Cleveland, le King s’est à chaque fois farci Horford et sa troupe… un peu la définition d’un Némésis quoi.

Al Horford in last nights lost made history: He played 140 playoff games, and had no finals appearances! Most games in the playoffs of all time without a finals appearance! Wild! pic.twitter.com/fMDa767WU5 — Basketball Muse (@Basketball_Muse) May 28, 2022

D’ailleurs, la performance LeBronesque de Jimmy Butler vendredi soir a dû lui filer les chocottes. Emportés par la flambée du numéro 22 floridien, AH et sa bande ont gâché une belle occasion. Attention de ne pas s’en mordre les doigts hein, car comme rappelé plus haut… Horford a presque 36 piges. Non pas qu’on veuille l’enterrer trop vite, bien au contraire, mais il faut être logique : la carrière du pivot est en grande partie derrière lui. Il n’y aura pas pléiade d’opportunités dans les quelques années qu’il reste à jouer pour Monsieur Al. Ce soir, c’est donc le grand soir comme dit l’adage. Il faudra braver l’ambiance caniculaire de la FTX Arena et de ses fans qui seront bien évidemment survoltés, mais les Celtics ont déjà prouvé cette saison qu’ils pouvaient sortir vainqueurs d’un Game 7. Pour cela, Horford devra faire parler toute son expérience et son vécu. Plus qu’un match pour enfin atteindre la grande messe annuelle, celle que le grand Al attend depuis bien longtemps.

140 matchs de Playoffs sans Finales NBA et une opportunité de tout changer ce soir pour Al Horford. Au-delà de l’intérieur, tout le monde devra apporter sa pierre à l’édifice côté Boston pour contrer le Heat d’un Jimmy Butler sans doute motivé à l’idée d’éteindre les Celtics à Miami. Qui ira en Finale ? La réponse à 2h30.