Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 29 mai, c’est un programme alléchant que nous propose la NBA avec un Game 7 de finales de conférence ! Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

02h30 : Heat (2,20) – Celtics (1,70)

Pour votre premier pari, jusqu’à 150€ de paris gratuits à recevoir !

Si vous ouvrez un compte chez ParionsSport en Ligne, que vous y déposez jusqu’à 150€ (bonus maximum, avec 20€ ça marche aussi) et que, par exemple, vous jouez ces 150€ sur notre pari principal, vous pourrez avoir 280€ sur votre compte et donc avoir gagné 130€, si ça passe bien évidemment. Et si ça ne passe pas, votre dépôt vous sera remboursé sous forme de paris gratuits qui vous seront crédités sur votre compte. Alors ? Qu’est-ce qu’on dit ?

Le pari qu’on sent bien

Jimmy Butler termine avec minimum 20 points – 5 rebonds – 5 passes (1,87) : absolument énorme dans le Game 6 à Boston, Jimmy Butler a prouvé qu’il était un homme fait pour les grands matchs et ça tombe bien, y’en a un autre à jouer ce soir. Genou douloureux ou pas, on peut s’attendre à voir un Jimmy Buckets à nouveau au four et au moulin pour la septième manche décisive de ce dimanche : 20 points – 5 rebonds – 5 passes, c’est une ligne de stats qui devrait être atteinte sans trop de problèmes si on retrouve le Jimmy d’il y a deux jours. Pour info, sur les 16 matchs de Playoffs qu’il a joués depuis mi-avril, Butler a fini en 20-5-5 à six reprises. Cela peut paraître peu dit comme ça mais connaissant la polyvalence du bonhomme et sa capacité à élever son niveau de jeu quand ça compte vraiment, on a plutôt confiance.

Une petite folie pour finir ?

Boston gagne et Jayson Tatum finit meilleur marqueur du match (3,30) : oui, on mise sur les Celtics dans un Game 7 à l’extérieur. Boston est invaincu après une défaite sur ces Playoffs 2022 (5-0) et affiche un bilan de 6-2 en déplacement sur l’ensemble de la campagne. De quoi être confiant. Et le plus souvent, dans ces grosses victoires, c’est Jayson Tatum qui sort le grand jeu. JT est le meilleur marqueur de la série entre les Celtics et le Heat avec 24,8 points de moyenne, et on le voit bien dominer tout le monde au scoring cette nuit.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

Pariez sur la NBA avec ParionsSport en Ligne