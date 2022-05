Absolument monstrueux cette nuit pour sauver les Celtics de l’élimination face aux Bucks, Jayson Tatum a réalisé l’une des plus grandes performances en Playoffs de l’histoire de la franchise de Boston. 46 points dans un match à élimination, c’est seulement un de moins que le record de Sam Jones et c’est autant que Paul Pierce il y a 20 ans. Pour l’occasion, petit flashback maison sur la perf’ exceptionnelle du Truth.

Nous sommes le 3 mai 2002. Les Celtics disputent un Game 5 décisif à domicile après six années consécutives sans la moindre participation en Playoffs. À l’époque, les séries du premier tour ne demandent que trois victoires (au lieu de quatre aujourd’hui) pour passer en demi-finale de conférence et cette cinquième manche est donc en quelque sorte comme un Game 7. Face à eux ? Les Philadelphia 76ers, champions de l’Est en titre et guidés par l’intenable Allen Iverson. Paul Pierce n’a alors aucune expérience des Playoffs puisque c’est sa première participation à la postseason, lui qui est dans sa quatrième année chez les grands. Mais c’est l’occasion pour lui de montrer à toute la NBA qu’il est bien The Truth. Et c’est exactement ce qu’il va faire. Dans son cinquième match de PO en carrière, Paulo explose complètement en plantant 29 points rien que lors de la première période, passant ainsi tout près du record de Larry Bird et John Havlicek (30 points en une mi-temps d’un match de Playoffs). Il permet ainsi aux Celtics de prendre les commandes de la rencontre, avant d’en rajouter une couche en deuxième pour véritablement briser les espoirs de la bande à AI. Alors que Philly s’accroche jusqu’au début du quatrième quart (+9 pour Boston) et que Paulo reste sur plusieurs shoots ratés dans le troisième, les Verts explosent complètement sous l’impulsion d’un Pierce on fire, auteur finalement de 46 points (dont 15 dans l’ultime période) à 16/25 au tir dont 8/10 du parking et 6/7 aux lancers-francs. Dans un Garden chaud bouillant, The Truth établit son nouveau record au scoring en Playoffs, record qui tiendra l’intégralité de sa carrière.

Jayson Tatum n’avait que quatre ans en mai 2002, soit le même âge que son fiston Deuce aujourd’hui. 20 années plus tard, c’est donc lui qui vient de tutoyer les sommets sur le parquet des Bucks en sortant une performance all-time pour permettre à Boston de rester en vie. À la différence de Paulo, son explosion offensive n’est pas synonyme de qualification, mais cela donne l’opportunité à Tatum de finir le boulot au TD Garden dimanche soir afin d’atteindre les Finales de Conférence Est, comme les Celtics de Pierce il y a deux décennies. Avec une victoire lors du Game 7 demain, la prestation de JT prendra encore plus de place dans la longue et glorieuse histoire des Verts, et on n’imagine même pas le statut qu’il peut gagner dans le cas où Boston atteint les Finales NBA derrière ou mieux encore, remporte son 18e titre. On n’y est pas encore bien évidemment, car on peut compter sur Giannis et sa bande pour tout donner dans cette septième manche qui promet d’être absolument sensationnelle. Mais après son Game 3 complètement foiré sur le parquet des Bucks il y a quelques jours, Tatum confirme qu’il est véritablement en train de changer de dimension pour potentiellement entrer un jour dans celle des légendes de Boston.

Comme nous, Paul Pierce était devant le match la nuit dernière. Comme nous, il a assisté aux énormes exploits de Tatum dans son duel Triple XL contre Giannis, duel qui lui a d’ailleurs rappelé des souvenirs de ses propres confrontations avec LeBron. Pas de doute, The Truth voit des similitudes avec Jayson, et ce dernier semble avoir tout ce qu’il faut pour lui succéder un jour en emmenant les Celtics au sommet, quasiment 15 ans après le dernier titre de Boston.