Deux séries se sont équilibrées à un partout hier soir. Cette nuit c’est aux Sixers et aux Mavs d’en faire autant et pour ça il faudra s’imposer contre les deux premiers de conférence. Nous, on vous met le couvert, puis ce sera notamment à Luka Doncic et James Harden de vous concocter leur meilleure cuisine.

# LE PROGRAMME DU MERCREDI 4 MAI

1h30 : Heat – Sixers (1-0) (beIN Sports 1)

: Heat – Sixers (1-0) (beIN Sports 1) 4h : Suns – Mavericks (1-0) (beIN Sports 1)

# CE QU’IL NE FAUDRA PAS RATER

Après un Game 1 dans lequel les Sixers ont fait à peu près jeu égal à la mi-temps, le Heat à la maison a retroussé les manches sans trop forcer pour s’imposer tranquillement. Jimmy Butler a eu un coup de mou et Tyler Herro a pris le relais, pendant que Bam Adebayo s’est amusé dans la peinture face au redoutable (non) DeAndre Jordan. Miami a très vite compris que c’est dans cette zone que l’équipe pouvait faire mal en l’absence de Joel Embiid. Jojo est d’ailleurs toujours dans le protocole commotion et ne jouera donc pas cette nuit, la troupe d’Erik Spoelstra – toujours privée de Kyle Lowry – doit en profiter pour en mettre une deuxième couche et prendre un réel avantage sur cette série. Doc Rivers doit lui trouver une solution pour éviter de prendre l’eau dans la raquette, et visiblement il veut continuer à compter sur… Dédé. James Harden a mis 16 points à 5/13 au premier match, l’actuel leader de Philly doit faire beaucoup mieux en attendant le retour du big man camerounais, qui se fera peut-être au Game 3 ou 4. Les Sixers auraient la bonne idée d’aller décrocher une victoire avant d’entamer les matchs à la maison, avec potentiellement un Jojo affamé. De

Un peu plus tard dans la soirée, on aura droit à l’épisode numéro deux de la série entre les Suns… et Luka Doncic. Le Slovène, partout sur le parquet lors du Game 1 et auteur de 45 pions, 12 rebonds et 8 passes, était bien trop seul face à l’armada de Phoenix. La fenêtre de tir est étroite pour Dallas dans cette série, mais si tout le monde se met à jouer et que Doncic sort encore un match de taré, qui sait, peut-être qu’ils pourront choper une victoire surprise. Mais en face, la troupe de Monty Williams paraît vraiment trop solide, trop sérieuse pour laisser échapper un match à la maison.

Soyez prêts dès 1h du matin pour deux batailles dans lesquelles les visiteurs vont vouloir surprendre des locaux, qui eux peuvent prendre une belle longueur d’avance dans cette série. Ces Playoffs sont fantastiques, et ce n’est pas cette nuit que ça va changer, alors rendez-vous à 1h30 !