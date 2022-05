C’est la dernière preview qui manquait, et elle est là : Grizzlies versus Warriors, Memphis versus Golden State, Ja Morant versus Stephen Curry. Une bien belle affiche pour une série qui a commencé sur les chapeaux de roues avec un énorme Game 1. C’est parti pour l’Apéro TrashTalk spécial demi de Conférence Ouest.

Ici-même, le lien censé accompagner toutes vos journées et toutes vos nuits.

Oui, pour une fois, on envoie une preview alors qu’un match a déjà été joué. C’est le nouveau kiff chez TrashTalk. Blague à part, cela nous a permis d’avoir quelques indications par rapport à la manière avec laquelle cette série pourrait se dérouler. Est-ce que Draymond Green va arriver au bout ou sera suspendu avant ? Est-ce que Jaren Jackson Jr. est le meilleur intérieur shooteur de l’histoire ? Est-ce que Stephen Curry est un Ja Morant stopper ? Cela en fait des questions existentielles. En tout cas, ce qui semble certain, c’est qu’on aura droit à une série assez serrée de bout en bout. Les Warriors ont certes volé le premier match à Memphis mais quand on voit le combat livré par les deux équipes, on se dit que ça va batailler très fort. Allez, let’s go pour la preview M+1, avec toutes les petites rubriques habituelles.

Vous connaissez la musique : on choisit un fauteuil confortable, on prend de quoi grignoter, on donne son prono car c’est toujours fun d’avoir un bon débat et, surtout, on savoure le petit apéro en famille !