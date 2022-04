Les Sixers sont désormais privés de leur star Joel Embiid, mise à l’écart des parquets indéfiniment depuis l’annonce cette nuit d’une fracture de son orbite droite. Le coup est bien évidemment terrible pour toute la Pennsylvanie, qui a néanmoins déjà connu des campagnes de Playoffs sans son géant préféré… et on y jette un œil tout de suite.

Ultra dominant cette saison, au cœur de la discussion pour le titre de MVP… Joel Embiid est évidemment un élément indispensable à Philadelphie, mais gros manque de bol il faudra faire sans pour une partie ou la totalité des demi-finales de Conférence Est. Dans l’histoire récente des Sixers en Playoffs (depuis 2017-18), le pivot a plusieurs fois dû faire face aux bobos. Dès la première saison de la génération Jojo – Ben Simmons en postseason, c’était sans le premier nommé que les Sixers avaient commencé la campagne contre le Heat (déjà). Orbite gauche fracturée en fin de régulière, Embiid avait alors manqué les deux dernières semaines de compétition et les deux premiers matchs de la série contre Miami. En 2019, pas de match manqué mais deux alertes au niveau du genou qui n’ont pu être compensées qu’en injectant des doses de fluide pour huiler tout ça de manière optimale. On lui prédisait des matchs en retrait du groupe, mais il aura tout tenté au forceps pour finalement se faire renverser en sept matchs après le shoot d’un certain Kawhi Leonard…

Joel Embiid has had a ROUGH postseason career 😕 2018: Fractured left orbital bone

2019: Lingering left knee injury

2020: Ben Simmons knee surgery

2021: Torn meniscus in right knee

2022: Torn ligament in right thumb

Fractured right orbital bone pic.twitter.com/t3EuvAM21S — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 30, 2022

Et comme si ça ne suffisait pas, le garçon a aussi dû composer avec les blessures des copains, et notamment celle de Ben Simmons en 2020 qui a privé Jojo d’une campagne de Playoffs digne de ce nom. On s’en rappelle, c’était dans la bulle, et les Sixers avaient pris un 4-0 violent face aux Celtics. L’année qui suit, en 2021, le pivot a dû se débrouiller avec un ménisque déchiré, manquant un match face aux Wizards avant de revenir faire du ménage dans les raquettes. Dommage car ce sont les Hawks qui ont finalement empêché les Sixers d’aller en finale de conférence cette année-là. Et donc cette année, cette nouvelle fracture de l’orbite, droite cette fois, qui s’ajoute à une blessure au pouce et qui arrive alors que Philly a plus que jamais besoin de son pivot pour avoir une chance de prendre le dessus sur Bam Adebayo et le Heat. La poisse est présente, et on en viendrait presque à se demander si une saison loin des blessures pour Embiid et ses potes n’appartiendrait pas au registre du miraculeux.

L’année 2022 commençait pour l’instant plutôt bien, mais voilà que le destin vient une fois de plus fourrer son nez dans les affaires du pivot camerounais. Pas de chance, mais surtout pas de temps à perdre à se morfondre, il faut récupérer au plus vite pour aller aider les siens dès que possible.

Source image : Twitter @ClutchPointsApp