Intrusions à répétition sur le parquet des Wolves : polémique autour du propriétaire Glen Taylor… et de ses poulets

Depuis maintenant deux semaines, les images sont les mêmes chaque soir de match dans le Minnesota, à savoir celles de manifestants entrant sur le terrain pour perturber le cours d’une rencontre. Ces intrusions, assez rares en NBA pour être soulignées, viennent d’une polémique autour d’un des business annexe du propriétaire des Loups, Glen Taylor. On fait le point.

C’est un peu devenu une sorte de fil rouge lorsque que la bande d’Anthony Edwards se produit à domicile. Lors des trois dernières rencontres, des personnes ont tenté de s’introduire sur le terrain pour arrêter momentanément la rencontre des Wolves. Comme nous le disions, ces faits sont très rares en NBA, une ligue réputée pour la sécurité présente lors des matchs et pour l’image soignée qu’elle renvoie à tous les observateurs. Cependant, les lumières sont braquées depuis deux semaines sur Minneapolis du fait de ces événements plutôt embarrassants pour le business de la Ligue. À la source de ce souci ? Le propriétaire de la franchise, Glen Taylor, qui possède en parallèle de son activité basket une entreprise agro alimentaire produisant des œufs et basée dans l’Iowa. Jusque-là, tout va bien puisque les proprios ayant un portefeuille d’activités assez large sont légion en NBA. Oui, mais ces derniers jours, la grippe aviaire, fléau ultime pour ce genre de secteur, est apparue dans l’un des sites de Rembrandt Enterprises, la boîte de Taylor.

Réglementation sanitaire aux États-Unis oblige, l’entreprise n’a pas eu d’autre choix que de tuer toutes les bêtes infectées par la maladie, et c’est là que la polémique est née : on ne va pas rentrer dans les détails, mais la méthode d’exécution des poulets a fait beaucoup de bruit – par asphyxie – et créé l’indignation chez les associations de défense des animaux. Interrogées par nombre de médias locaux, les autorités publiques comme Rembrandt bottent en touche et se renvoient mutuellement la balle, n’arrangeant en rien la situation. Des recours sont actuellement engagés pour déterminer la légalité ou non des faits juridiquement, mais comme toute affaire de la sorte, beaucoup de paramètres sont à considérer et la justice doit prendre le temps de faire son travail.

En revanche, du côté des associations de défense de la faune, il n’est pas question de laisser passer une telle affaire. Souvent friands d’actions « coup de poing » marquant les esprits pour attirer l’attention sur leur combat, les membres de l’association Direct Action Everywhere ont donc profité de l’audience qu’offrent les Playoffs NBA pour mettre au courant le public et l’ensemble des médias de ce qu’il se passait du côté de ce site industriel du fin fond de l’Iowa. C’est réussi, car à l’image de cet article, beaucoup d’encre a coulé pour trouver les causes de ces images très inhabituelles. En revanche, c’est dommage pour les joueurs des Wolves qui doivent composer avec cela alors que leur saison d’un point de vue purement basket est l’une des plus abouties de ces dernières années. Pas de quoi remettre en question quelconque aspect sportif via cette histoire, mais ce doit être frustrant pour ce groupe de ne pas pouvoir uniquement se concentrer sur le basket dans un contexte de retour des Playoffs à Minneapolis après cinq années de disette.

Ces images d’incidents lors de matchs de basket sont très rares aux États-Unis, alors il convenait d’expliquer les tenants et les aboutissants de cette histoire autour du propriétaire des Wolves, Glen Taylor. Maintenant, pas de quoi déstabiliser l’équipe de basket, qui sort d’un Game 5 compliqué et doit absolument réagir. À la maison.

Source : Daily Mail