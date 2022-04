Grant Williams aura été LE soldat des Celtics sur ce premier tour. Dans ce Game 4 synonyme de sweep rententissant de Boston à Brooklyn, l’ailier aux grosses fesses a encore fait un énorme match, toujours dans son rôle. Une aide ultra-précieuse et un statut de facteur X qui lui va comme un gant dans le roster des verts.

Logiquement, on met souvent Jayson Tatum, Jaylen Brown ou encore Marcus Smart sur le devant de la scène dans cette série contre les Nets. Mais Grant Williams a clairement une place particulièrement importante dans cette équipe tant la qualité de son apport est indéniable. Cette nuit face à Brooklyn, le facteur X des Celtics a encore planté 14 points à 5/8 au tir dont 4/6 du parking, et quand on compte les points à la fin… ça fait une grosse différence que d’avoir un soldat qui œuvre de manière aussi propre. Oui, car Grant Williams a, lui aussi, enlevé beaucoup de poussière cette nuit au Barclays Center, le tout en ajoutant une solide défense sur KD lors de quelques séquences. Le bougre n’est pas titulaire mais il est resté 33 minutes sur le parquet, et généralement quand tu joues beaucoup ça veut plutôt dire que ton rôle est primordial. Al Horford et Daniel Theis (4 fautes chacun) ont du passer du temps sur le banc et Grant Williams a donc parfaitement fait le taf à leur relai.

Voilà ce que ça fait d’avoir des types qui ne représentent pas le danger principal d’une attaque mais qui sont capables de punir à 3-points si on les laisse seuls. Grant Williams sur certains soirs peut tuer une équipe là-dessus et ce fut donc le cas cette nuit, comme lors du Game 2. Dans son corner, GW crée de l’espace pour ses coéquipiers et leur offre une solution de passe sur quasiment chaque possession. Plusieurs fois, Grant Williams s’est retrouvé libre et a fait filoche parce que son défenseur a dû sortir pour aider à défendre sur un Tatum ou un Jaylen Brown en pénétration, une grosse option supplémentaire dans cette attaque des Celtics déjà bien munie. Lors du Game 2 au TD Garden, Grant Williams avait aussi sanctionné les Nets avec ce 3/3 du parking dès le premier quart, qui avait bien fait bobo face à l’équipe de Kevin Durant et Kyrie Irving qui n’avaient pour leur part pas réussi à en faire autant. Les paillettes ? Non merci, son dada à lui c’est de sniper dans l’ombre, et la troupe de Steve Nash était une cible qui a particulièrement plu à Grant Williams.

Prochaine étape pour Boston, accueillir les Bucks ou les Bulls au TD Garden, sachant que Giánnis Antetokoúnmpo et ses potes mènent la série 3-1 et que, sauf grosse surprise, ce sont bien les Daims qui devraient se présenter face aux Celtics au deuxième tour des Playoffs. Un gros morceau pour la troupe d’un Ime Udoka qui devra compter sur ses soldats pour espérer sortir Milwaukee, et Grant Williams aura, encore une fois, un rôle primordial.

Source Texte : ESPN