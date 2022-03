Devin Booker et Jayson Tatum élus joueurs de la semaine en NBA : on connait un Mamba qui doit être fier de ses disciples

Lundi soir oblige, c’était l’heure de la remise hebdomadaire du trophée de joueur de la semaine. Les deux derniers lauréats sont Devin Booker et Jayson Tatum. Les deux garçons ont sorti du lourd et, spoiler, ils n’ont tapé personne avant de récupérer leurs prix.

Honneur à l’arrière pyromane de l’Arizona puisque Phoenix a le meilleur bilan de la Ligue et ça ne changera pas d’ici la dernière quinzaine. Alors que Chris Paul vient à peine d’effectuer son retour, Book’ ne lève pas le pied pour autant. Avec 37 points et 6 assists de moyenne, à 58% au shoot, l’acolyte de CP3 n’a pas fait les choses à moitié durant les sept derniers jours. Outre le bilan sans tache (3-0), on retiendra particulièrement son énorme coup de chaud à 49 points pour taper l’équipe du MVP en titre. Gros shoot avec ou sans main devant le visage, incapacité à refroidir, petit trashtalking envers le défenseur, du Devin Booker dans le texte quoi. Malgré une grosse saison individuelle et un bilan collectif particulièrement soigné, « Armani » n’est pourtant pas mentionné dans la course à la petite statuette. Il lui reste quinze jours pour mettre le doute dans l’esprit des votants, même si le duo Embiid-Jokic semble quand même avoir de l’avance.

Lui aussi risque de récupérer des voix pour le MVP et il ne les aura pas volées. Tout simplement injouable sur ce mois de mars, Jayson Tatum est le maillon fort de ce Boston qui est en train de retourner l’Est, au point d’être considéré comme un favori pour le titre suprême. En attendant de voir si Beantown réussit à aller loin en Playoffs, le Jay Brother continue de chauffer avec lui aussi une semaine parfaite au bilan et des stats lourdes (32 points, 5 rebonds, 5 passes). On avait tendance à lui reprocher son irrégularité, cette manie qu’il avait de sortir 45 points un jour et 12 points le lendemain à 4/18, mais cette fois il semble bien rester du bon côté de la barrière. En douze matchs en mars, il n’est descendu que trois fois sous la barre des trente points. Vous voyez la transition grosse comme une maison : d’un trophée hebdomadaire à une récompense mensuelle, il n’y a qu’un pas ! En attendant, Jayson a déjà marqué l’histoire car il est devenu le premier joueur de Boston à être récompensé deux semaines de suite en tant que joueur de la semaine.

.@jaytatum0 is the first player in franchise history to be named Player of the Week in back-to-back weeks🔥🔥🔥 pic.twitter.com/V7VJvDdDn4 — Boston Celtics (@celtics) March 28, 2022

Devin Booker et Jayson Tatum ont été élus joueurs de la semaine en NBA et c’est largement mérité ! Quand dinguerie et bilan parfait s’associent, il ne nous reste plus qu’à applaudir !

Source texte : NBA Communications