Devin Booker oublié face à l’histoire : 12 joueurs ont déjà fait une saison comme lui, les 12 ont été MVP, alors pourquoi pas lui ?

Incroyable avec les Suns, Devin Booker est malgré tout peu cité dans la course au MVP. Vu ses stats et le bilan de Phoenix, il aurait pourtant de gros arguments à faire valoir.

Parler du MVP 2021-22, c’est souvent ouvrir un bon gros débat à table entre trois candidats : Joel Embiid, Nikola Jokic ou Giannis Antetokounmpo. Il y aura un pote qui va expliquer que le Joker est trop complet et trop indispensable aux Nuggets, le second va dire qu’on prend Giannis pour acquis alors qu’il est monstrueux des deux côtés du terrain et le troisième nous sortira que Jojo le méritait déjà l’an dernier. Bref, vous avez une belle conversation devant vous. Mais pourquoi personne ne parle de Devin Booker ? Monstrueux avec les Suns, Book a pourtant toutes les cartes pour être le prochain vainqueur de la grosse statuette. 26 points, 5 rebonds, 5 passes de moyenne, quelques énormes coups de chaud dont le dernier contre l’équipe du MVP en titre, un bilan collectif hallucinant, alors qu’est-ce qui bloque ? Les Suns se sont même mis dans la peau d’OPTA pour balancer une stat incroyable : un joueur qui tourne en 25/5/5 et qui joue dans l’équipe qui a le meilleur bilan de la Ligue, c’est un scénario qui s’est produit douze fois dans le passé. Devinez quoi, les douze garçons ont fini… MVP ! Tout le monde l’aura compris, Devin Booker est le numéro 13 et visiblement cela lui porte plus la poisse qu’autre chose pour le moment.

Book meets the criteria. pic.twitter.com/j2v5MUrEPs — * – Phoenix Suns (@Suns) March 25, 2022

C’est déjà incroyable mais c’est pas fini. Selon StatMuse désormais, huit des neuf joueurs ayant fini en 25/5/5 et avec 80% de victoires (Booker correspond) ont fini MVP également. Le fait qu’il y en ait deux la même année empêchant le sans faute. On vous balance la liste et elle est loin d’être dégueu, y’a des garçons qui savent jouer.

Players in NBA history to average 25/5/5 with a .800 record or better: Bird (1985-86)*

Jordan (1991-92)*

Barkley (1992-93)*

LeBron (2008-09)*

LeBron (2012-13)*

Steph (2015-16)*

Steph (2017-18)

Harden (2017-18)*

Giannis (2019-20)*

Booker this season *Won MVP pic.twitter.com/444BzckSxa — StatMuse (@statmuse) March 25, 2022

Une fois qu’on a vu ça, comment est-il possible de mettre Booker aussi loin dans les prédictions ? La plupart des gens le placent entre 6 et 9, même souvent derrière son acolyte Chris Paul. Pourtant, Booker est sans doute le vrai MVP des Suns sur cette saison. Impossible de ne pas donner du crédit à CP3 vu son niveau stratosphérique mais Book mérite de la lumière et pas qu’un peu. Il y a le bilan des Suns, il y a le fait qu’il ait tenu la boutique quand Paul était à l’infirmerie aussi. Le bilan de Phoenix quand le meneur soignait son pouce ? 10-4. Que peut-on lui reprocher de plus ? Le mec a un jeu flashy, il y a clairement du Kobe en lui, il a step-up en défense, il a une vraie envergure de leader désormais. Le seul point où il souffre peut-être, c’est le fait que son équipe est moins dépendante de ses piques au scoring. Phoenix peut gagner un match sans que Book ne sorte une dinguerie, c’est peut-être moins vrai pour Milwaukee, Philadelphie et surtout Denver. Forcément, cela s’en ressent sur ses stats puisqu’il n’est « qu’à » 26 points de moyenne. Si Devin échangeait 4,5 victoires contre 2 ou 3 points de plus à sa ligne de stats, il serait sans doute bien plus haut dans les sondages et c’est terrible à dire car cela met vraiment l’aspect individuel au-dessus du collectif et aucun n’est mieux huilé que celui des Suns cette saison. Est-ce que l’arrière pyromane va remporter le trophée ? Ça n’en prend pas le chemin. Est-ce qu’il aurait mérité d’être plus haut ? Clairement oui. Aux votants de faire mentir les pronostics.

Devin Booker MVP 2022, c’est une phrase qui n’apparait jamais chez les fans (sauf ceux de Phoenix bien sûr) mais ça ne serait pas illogique. Les stats et le bilan votent pour Book, dommage qu’ils n’aient pas accès à l’urne.

Source texte : @Suns / StatMuse