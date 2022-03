Si tu as connu Pimp My Ride, Punk’d ou encore Jackass, tu as probablement aussi connu MTV Cribs. Attention, on est sur de la série de très grande qualité. Petit retour en arrière sur cet univers qui déchaînait les passions dans les années 2000, et qui permettait notamment aux fans de basket de voir les maisons de stars NBA.

Sortez vos baggys les plus larges. Mettez votre meilleure playlist de NBA Live 2003, et préparez-vous pour un plongeon en arrière.

Nous sommes au début des années 2000, à une époque où YouTube n’est pas encore démocratisé, Netflix n’existe pas et les émissions qu’on adore doivent être regardées en direct ou bien enregistrées pour les regarder plus tard sur cassette. Oui oui, sur cassette. À cette grande époque, MTV s’impose comme une des références lifestyle de la jeunesse française et dans le monde entier, avec une programmation bien américaine et qui a un objectif précis : mettre des étoiles dans vos yeux. D’où Pimp my Ride avec le légendaire Xzibit aux commandes, ou bien Jackass qui verra Johnny Knoxville s’éclater la gueule devant des milliers de téléspectateurs. L’idée, c’est de montrer comment ça se passe de l’autre côté de l’Atlantique, sous toutes ses coutures. On a même droit aux premières téléréalités qui vont zieuter au quotidien dans la vie des stars, comme The Osbournes. Va alors débarquer ce concept bien voyeuriste bien clinquant, qui consiste à aller voir toutes les célébrtiés du showbiz et leur demander de nous faire visiter leur maison : welcome… to MTV Cribs.

De la musique au cinéma en traversant la comédie et bien évidemment le sport, tout le monde y passe. Et chaque semaine, on s’émerveille devant les baraques extraordinaires de ces multimillionnaires mises en avant avec des plans en diagonale bien vomitifs. Certains épisodes rentrent dans la légende (50 Cent en peignoir, Redman qui se réveille 10 minutes avant l’arrivée de l’équipe de tournage), d’autres disparaissent dans l’oubli. Mais quand on est fan de NBA au début des années 2000, MTV Cribs c’est la cerise sur le gâteau. C’est le bonus qui fait plaisir. Car qui dit multimillionnaires dit basketteurs chez l’Oncle Sam, et qui dit extravagance dit… All-Stars. Vont donc ouvrir leurs portes quelques grands noms de l’époque, comme Shaquille O’Neal, Jerry Stackhouse, Rasheed Wallace, Carmelo Anthony tout jeunot époque Denver, Jason Kidd ou encore Damon Stoudamire. À chacun son petit kiff maison, à chacun sa particularité.

Comme la propriété de 6000 mètres carrés du Shaq à Orlando, avec des logos Superman de partout et une salle de cinéma perso qui envoie totalement du rêve. Comme Rasheed Wallace et sa salle de jeu personnalisée, et la fierté du joueur des Blazers qui possède – attention à l’époque c’est incroyable – un bandeau numérique défilant les dernières infos sportives. Comme Jerry Stackhouse et son port d’attache, avec jet-skis, gros bateaux et vue imprenable. La cave de Carmelo Anthony montre déjà qu’à l’époque l’ailier aimait déguster du rouge avec ses coéquipiers dans sa demeure, et Penny Hardaway nous rappelle à quel point c’était le luxe absolu en 2001 d’avoir une télé qui s’élève et se baisse au pied du lit. Nostalgie, et à la fois vrai plaisir de revoir ces images. La série a-t-elle été arrêtée depuis ? MTV Cribs a continué, ici ou là, mais les stars de NBA ne sont plus. Dommage, car on payerait un sacré abonnement pour voir la demeure de Nikola Jokic ou la salle de jeux de Lance Stephenson.