Allez, café – le replay : les dernières rumeurs de transferts NBA, panique à Utah ?

Dans le « Allez, café » de ce mercredi soir ? Un gros point sur les dernières rumeurs de transferts en NBA, à trois semaines de la trade deadline ! On fait le tour de l’actu, avec un focus sur le Jazz de Rudy Gobert et Donovan Mitchell qui tâtonne… Vous savez déjà quoi faire : petite tasse, petit café, et un bon début de journée avec le replay.

On le sait, le Jazz a récemment affiché ses faiblesses avec 6 défaites sur ses 7 dernières rencontres. Une partie de ces déconvenues est directement liée à l’absence de Rudy Gobert, véritable pierre angulaire de la défense mormone. Bien que la défaite contre Houston de ce mercredi ait fait mal, le céfran est revenu depuis 3 rencontres et a d’ores et déjà réinsufflé une identité défensive à son équipe. Le problème est tout autre. Le Jazz peine à gagner de simples matchs de saison régulière, ce qui n’était pas le cas sur les dernières saisons. Les hommes de Quin Snyder doivent être prêts pour aborder les Playoffs sereinement et caler à mi-saison pose problème. Du coup, des transferts sont-ils à venir ? Sans changements, cette équipe peut-elle remplir ses objectifs ? La tendance actuelle laisse à penser que non.

