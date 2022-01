NBA Trade Deadline – les dernières rumeurs : De’Aaron Fox, Domantas Sabonis, Myles Turner… on fait le point à 3 semaines du gong !

Derniers bruits de couloir obligent, le pavé de rumeurs made in TrashTalk vous cueille au saut du lit avec son lot de belles surprises. Un petit coup de cœur de la rédac’ ? Les Sixers auraient refusé John Collins, Cam Reddish et un premier tour de draft pour Ben Simmons, la semaine dernière. Aveuglé par ses envies de Barbudo, Daryl Morey commence à enfiler le costume d’assassin. C’est moche.

Le management prépare actuellement un gros transfert et veut tout faire pour enfin retourner en Playoffs. pic.twitter.com/rolKzgNtVg

🚨 Les Kings sont bien l’équipe la plus agressive de toute la NBA à 3 semaines de la trade deadline.

🚨 Sacramento aurait récemment proposé le package suivant : Buddy Hield, Tyrese Haliburton, Harrison Barnes et 2 premier tour de Draft en échange de Ben Simmons, Tobias Harris et Matisse Thybulle.

Ils souhaitent intégrer Harrison Barnes dans le deal et sont actuellement en train de chercher une 3ème équipe pour réaliser ce transfert blockbuster avant le 10 février. pic.twitter.com/EYfubs9qdW

Les discussions se sont stoppées lorsque Philly a ajouté Tobias Harris et son contrat dans l’équation. pic.twitter.com/81OaVjnDrK

🚨 Apparemment, la semaine dernière les Hawks ont proposé John Collins, Cam Reddish et 1 premier tour de Draft aux Sixers en échange de Ben Simmons.

Prolongation à Washington cet été, contrat max de 5 ans et 241 millions de dollars.

Joe Ingles et Bojan Bogdanovic restent les plus visés, mais le management en place à Utah évalue toutes ses options pour être pris comme un sérieux contender lors des Playoffs 2022. pic.twitter.com/SBkzh4wA79

Brad Stevens évalue toutes les pistes, il a déjà transféré Juancho Hernangomez et difficile de croire que les Celtics en resteront là avant la deadline. pic.twitter.com/MLFyU0gw05

🚨 Al Horford et Josh Richardson auraient rejoint Dennis Schroder dans la liste des joueurs disponibles à Boston.

Turner aura besoin d’une 2ème évaluation médicale et les offres faites aux Pacers pourraient devenir moins alléchantes.

🚨 Les Hawks confirment qu’hormis Trae Young et Clint Capela, tout le monde est disponible.

🚨 3 joueurs à surveiller de près : Donte DiVincenzo, PJ Washington et Chris Boucher.

Il semblerait que Denver a quelques priorités à devoir gérer sur le marché des transferts (Bryn Forbes hier soir), avant de s’occuper des retrouvailles entre Mike Malone et son pivot.

🚨 Les Blazers continuent à se montrer agressifs sur le marché et deux noms émergent le plus souvent : Jerami Grant et Myles Turner.

Robert Covington et Jusuf Nurkic en cibles principales, les picks de Draft ne pleuvent pas à Portland donc il va falloir se montrer créatif. pic.twitter.com/LtQMXo3zZm

