Stephen Curry seul au monde : 3 000 tirs à 3-points rentrés en carrière… même si le 3 000ème aura mis du temps à arriver

On était devant ce Warriors – Nuggets notamment, essentiellement pour ça. Non content d’avoir dépassé il y a peu Ray Allen pour devenir le shooteur à 3-points le plus prolifique de l’histoire, Stephen Curry avait l’occasion de devenir ce soir le premier joueur à dépasser la barre hallucinante des 3 000 tirs primés rentrés en carrière, tout en égalant son propre record de… 157 matchs de suite avec un three rentré. Boulimique le type, même si le n°3000 aura mis… beaucoup de temps à arriver cette nuit.

Les stats maison de la victoire des Nuggets c’est juste ici

Si vous avez profité de cette fin de nuit pour regarder pour la première fois de votre vie en NBA, vous avez du vous dire que le n°30 des jaunes vous paraissait bien nul. Le mec perd plus de ballons qu’il ne pose de dribbles, est incapable de rentrer un tir et il rend barge à mâchouiller son protège-dents comme s’il était une star d’Hollywood. En plus il a un physique banal, non mais franchement on se demande bien ce qu’il fout là. Les Nuggets qui démarrent le match sur un 10-0, en même temps comment veux-tu gagner un match avec ce mec à la mène. Le constat à la mi-temps ? Pareil, en pire, puisque Stephen Curry n’a toujours pas rentré le moindre tir et se confond à merveille avec Chris Chiozza, à se demander lequel est la version Wish de l’autre. La délivrance ? Elle arrivera quasiment au buzzer de la fin du troisième quart, sacrée grasse matinée, avec un tir lointain qui ramène des Warriors moribonds, la vie est tout de suite plus dure sans Draymond Green tiens, un tir qui les ramène à 13 points de Nuggets portés par Nikola Jokic et Will Barton, mais un tir qui fait surtout passer Stephen Curry dans une galaxie supplémentaire, celle des humains à avoir rentré TROIS MILLE tirs primés dans leur carrière. Dans cette galaxie il y a désormais Stephen, il y a Curry, épicétou. 3 000 tirs du parking, et même un 157ème match consécutif avec un shoot lointain rentré, record al-time égalé, un record détenu jusque-là par… bah par lui-même, évidemment.

Stephen Curry now has 3,000 career 3-pointers, the first player to reach the mark in NBA history. He has made a 3-pointer in 157 straight games, tying himself for the longest streak all-time. pic.twitter.com/Rl7m6AEJV5 — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) December 29, 2021

Stephen Curry chauffera ensuite lors d’un dernier quart-temps au bon goût de Warriors, terminant son match avec un 5/14 du parking un peu plus raccord avec son talent que le 0/7 initial, malgré une dernière briquasse symbolisant ce drôle de match. Pour les Warriors c’est finalement Andre Iguodala qui prendra le dernier tir, hein pardon quoi comment, alors que Jonathan Kuminga continue de montrer de belles dispositions mais a quelque peu bousillé sa dernière possession, alors que Draymond Green, on en parlait plus haut, a pesé par son absence notamment en attaque, n’est-ce pas Steph. Une victoire méritée pour des Nuggets combatifs et bien lancés par Will GOAT Barton et une nouvelle fois portés par un Nikola Jokic dur au mal et une nouvelle fois clutch en défense (22 points, 18 rebonds, 5 passes et 4 steals).

Une première mi-temps absolument dégueulasse, flemme de chercher mais peut-être l’une des pires de sa carrière, un réveil un peu tardif pour espérer gagner ce match, mais dans un monde fait de stats l’essentiel est ailleurs, puisque Stephen Curry a une fois de plus validé un record, deux même, sur une planète dont il est de plus en plus officiellement le GRAND chef.