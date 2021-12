Résumé NBA (scores, stats, highlights) : Théo Maledon et Olivier Sarr ont joué face aux Kings, le Thunder c’est le Centre Fédéral en fait

Des rookies qui étonnent, des légendes qui écrivent toujours plus… leur légende et deux Français sous le même maillot ? Voici le gros résumé de la nuit en NBA, et il vous est offert avec le café, serré et sans sucre bien sûr.

# Les résultats de la nuit

Magic – Bucks : 110-127

Heat – Wizards : 119-112

Raptors – Sixers : 109-114

Wolves – Knicks : 88-96

Rockets – Lakers : 123-132

Pelicans – Cavs : 108-104

Warriors – Nuggets : 86-89

Kings – Thunder : 117-111

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

Faire un screen au bon moment, c’est tout un art. pic.twitter.com/7LJ5nNqPMk — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 29, 2021

Match demain à Chicago, les absents côté Hawks : Bogdan Bogdanovic, John Collins, De’Andre Hunter, Sharife Cooper, Solomon Hill, Gorgui Dieng, Malik Ellison, Danilo Gallinari, Kevin Huerter, Wes Iwundu, Jalen Johnson, Timothe Luwawu, Onyeka Okongwu, Lou Williams, Delon Wright. pic.twitter.com/Rq4BdktMUA — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 29, 2021

On aime varier les plaisirs, voici le 5 majeur des Lakers ce soir : Russell Westbrook

Avery Bradley

Malik Monk

Stanley Johnson

LeBron James — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 29, 2021

En démarrant le match de ce soir au poste de pivot, LeBron a officiellement été titulaire sur les 5 postes du basket au moins 1 fois dans sa carrière NBA. Meneur en 2020.

Arrière en 2003.

Ailier en 2016.

Ailier fort en 2013.

Pivot en 2021. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 29, 2021

KEVIN PORTER JR ✈️ JALEN GREEN pic.twitter.com/bPHvScvCpw — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 29, 2021

Chaque saison des Blazers :pic.twitter.com/S6wqCJbUh9 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 29, 2021

Ricky Rubio ne peut pas poser le moindre poids sur son genou et a fait un geste terrible à son staff, en indiquant que c’était mort… pic.twitter.com/OAyDqxSMpF — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 29, 2021

Fin de série de défaites pour les Lakers, LeBron et Russ ont été XXL contre Houston. LeBron : 32 points, 11 rebonds, 11 passes, 11/19 au tir. Westbrook : 24 points, 12 rebonds, 10 passes, 10/17 au tir. pic.twitter.com/iSmFNyDHQD — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 29, 2021

3⃣0⃣0⃣0⃣ tirs à trois-points rentrés en carrière pour Curry : ✅ pic.twitter.com/1CgfnW46ET — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 29, 2021

ENCOOOORE UNE DÉFENSE CLUTCH DE JOKIC — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 29, 2021

# Le Top 10 de la nuit

À retrouver en cliquant sur ce lien magique

# Les scores TTFL de la nuit

# Le classement

# Le programme de ce soir