Résumé NBA (scores, stats, highlights) : une nuit complètement folle, sauf pour les Suns qui continuent à gagner comme des robots

Il serait littéralement impossible de vous raconter en quelques lignes tout ce qu’il s’est passé cette nuit en NBA. Du coup ça tombe bien, parce que c’est pour ça que ce résumé existe. Simple, basique.

# Les résultats de la nuit

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

On aime.

Contre de Franz Wagner, les commentateurs d’Orlando : « blocked by the Big Berlin Wall ».

On l’appelle pas Ice pour rien, attention ça glisse. pic.twitter.com/nVhhO1MLh8

Il dépasse ainsi Dell Curry et devient numéro 1 de tous les temps ! ⭐️ pic.twitter.com/Da5QWN1LU9

En sortant du banc ce soir avec les Hawks, Lou Will vient d’apparaître dans son 985ème match en carrière en tant que remplaçant.

Pistons – Celtics à Boston, les souvenirs d’un gros match de Sekou Doumbouya et une ogive de Svi. La belle époque. On savait rire dans l’ancien temps.

Le match n’a même pas commencé à Minnesota, et AVANT L’ENTRE DEUX y’a embrouille entre Patrick Beverley et Gary Trent Jr.

On demande confirmation mais ça fait plaisir, il a la patate dans les jambes là.

13 points, 2 rebonds, 1 passe, 1 interception et 1 contre en 12 minutes face aux Spurs.

Y’a plus que 7 points de retard. https://t.co/dttTxHt7Dt

Oh wow ! Tristan à Chicago ! https://t.co/iM8UY9miAz

Plus que 3 victoires et Gregg Popovich est le coach le plus victorieux de l’histoire de la saison régulière NBA.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 17, 2022