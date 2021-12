Programme NBA : Trae Young vs Kevin Durant pour se chauffer et un Suns – Celtics pour terminer, ça devrait vous plaire

Après une nuitée tranquille, la NBA nous ressort un bon gros programme bien dense pour attaquer le week-end comme il se doit. Dix matchs pour rester éveillé cette nuit de 1h à 7h du mat’, sans pour autant aller en boîte et de toute façon, tu pourras pas y aller donc il te reste que la NBA. Allez, Programme !

# LE PROGRAMME DU VENDREDI 10 DÉCEMBRE 2021

1h : Hornets – Kings

Hornets – Kings 1h : Pacers – Mavericks (sur beIN Sports 4)

Pacers – Mavericks (sur beIN Sports 4) 1h30 : Hawks – Nets (sur beIN Sports 1)

Hawks – Nets (sur beIN Sports 1) 1h30 : Raptors – Knicks

Raptors – Knicks 2h : Pelicans – Pistons

Pelicans – Pistons 2h : Wolves – Cavaliers

Wolves – Cavaliers 2h : Thunder – Lakers

Thunder – Lakers 2h : Rockets – Bucks

Rockets – Bucks 4h : Suns – Celtics

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Phoenix Suns – Boston Celtics (4h) : On avait envie de créer la surprise et de balancer Houston – Milwaukee en match de la nuit parce que les Rockets jouent comme des dieux et qu’ils viennent de taper les Nets, mais on s’est rappelé que Giannis allait sûrement être énervé… Alors on préfère rester efficace et plein de réalisme à l’image des Suns : 20 victoires – 4 défaites et le deuxième spot du Far West. Ce n’est plus un secret, les gosses de Chris Paul sont une sacrée équipe et ils seront bien motivés pour aller chercher une victoire qui les ramènerait à hauteur des Warriors. En face, Jayson Tatum porte à lui seul ou presque une équipe de Boston qui continue de chercher de la continuité et de la régularité. 13 victoires pour 13 défaites et la dixième place à l’Est, c’est le moment de se réveiller et les Celtics seraient bien malins de profiter de l’absence de Devin Booker (et possiblement de Deandre Ayton, malade) pour venir choper une victoire de prestige chez les Cactus. Le plan des C’s sera tout simple : donner la balle à Jayson Tatum qui, sur les cinq derniers matchs, tourne à 31,4 pions de moyenne. Monty Williams s’appuiera lui sur l’inoxydable CP3 et sur le collectif des Cactus. C’est toujours un plaisir de voir jouer les Suns alors en plus, quand dans le camp adverse y’a un sacré phénomène, ça nous donne une bien belle affiche. Allez, petite sieste et rendez-vous 4h avec les lacets faits.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Les Frelons sont toujours diminués par le COVID, mais on imagine bien les Kings passer un mauvais quart d’heure face à Miles Bridges et le reste de l’essaim.

Un détour à la ferme pour un petit garçon en surpoids ? Rien de choquant et on espère que l’air de l’Indiana affinera Luka Doncic.

Les Hawks face aux Nets, c’est un sacré duel entre deux mecs qui galèrent avec leurs cheveux, mais c’est surtout un match où le gagnant se verra remettre le trophée de « Franchise la plus détestée du Madison Square Garden ».

Quelle version des Knicks verra-t-on dans le Grand Nord ? Attention parce que les Dinosaures ne sont pas réputés pour leur gentillesse.

Pelicans – Pistons, sérieux y’a vraiment des gens qui vont regarder ce match ? Si oui on leur rappelle juste que les deux franchises ont perdu 20 matchs depuis le début de saison.

On va voir si Pat Beverley défend aussi bien qu’il le chante après une défaite de trente pions. Qu’il se méfie, ce soir c’est des Cavaliers sans complexe qui arrivent en ville.

Russell Westbrook sort d’un match bien affreux et il a l’occasion rêvée de se rattraper sur ses anciennes terres. Cette année, le Thunder est invaincu contre les Lakers, on pose ça là, juste comme ça.

Les Rockets possèdent la meilleure série de la Ligue actuellement avec sept victoires à la suite. Est-ce qu’on est assez fou pour imaginer la huitième face aux Bucks ? Oui.

Et voilà, dix affiches pour bien remplir ton vendredi soir et roupiller toute la journée de samedi. Ce soir, il y en a pour tous les goûts avec des cancres, des premiers de la classe, et des équipes qui luttent entre une catégorie et l’autre. On s’échauffe tranquillement pour éviter les claquages et on se retrouve à 1h !