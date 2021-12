Marcin Gortat se retrouve bloqué au milieu d’un lac et sans essence pour son bateau : aucune blague dans la phrase, c’est une histoire vraie

Si à tout hasard vous passiez au-dessus des eaux floridiennes en hélicoptère, plus précisément près d’Orlando et qu’un bateau gisait dans un lac, les chances sont fortes pour qu’il s’agisse de celui de Marcin Gortat, tombé en rade d’essence au beau milieu de nulle part. La coupe iroquoise qu’il arborait autrefois aurait peut-être pu l’aider à se faire remarquer par d’éventuels sauveteurs, mais la chance lui sourira quand même.

Marcin Gortat goûte aux délices de la retraite depuis février 2020, entre les parties de gaming en ligne et les matchs de rugby de la sélection polonaise, sans oublier les compétitions de motocross et bien sûr les matchs des Wizards depuis son salon. Dans la journée d’hier, la tendance était plus à la communion avec la nature, et un grand bol d’air frais au milieu des créatures lacustres. Le Polish Hammer s’est effectivement autorisé une petite balade en bateau sous le soleil de Floride. Apparemment tout semblait rouler pour l’ancien pivot de Washington, bien loin des soucis et du stress d’une saison NBA. Cela a duré le temps que son moteur exécute le vrombissement de fin de vie d’un réservoir à essence, voilà comment ruiner une journée au lac. Après un temps de réflexion, les miracles de la technologie n’auront jamais frappé Marcin Gortat avec une telle acuité. Il utilisera son téléphone pour se connecter sur Twitter et la toile sera prise d’un fou rire général lorsqu’il annonce être tout simplement coincé. Le principal concerné semble-lui même prendre la situation à la rigolade, cependant il ne tient pas particulièrement à faire de vieux os dans les parages et promet d’offrir 1 000 dollars à quiconque pouvant lui apporter un demi-gallon d’essence, et ainsi l’aider à retourner sur la terre ferme.

Ok seriously now !!!😅 I run out of gas in my boat on the middle of the lake down in Orlando !!! First who will bring me half a gallon of gasoline I will pay $1000 !!!! 🔥🙏🏼🙌🏼 — Marcin Gortat🇵🇱 (@MGortat) November 30, 2021

En 13 saisons NBA et avec 95 millions de dollars amassés au cours de sa carrière, offrir 1 000 dollars pour sortir d’une situation pareille est similaire à l’achat d’une dizaine de chouquettes à la boulangerie du coin. Bref, à peine une vingtaine de minutes plus tard, c’est une gentille dame qui vole à son secours histoire de changer l’histoire du chevalier servant qui vient à la rescousse d’une demoiselle en détresse. Forcément, le Polish Hammer avait l’air bien heureux de voir de l’aide lui parvenir aussi vite.

C’est donc cela la vie d’un millionnaire retraité. Le Polonais s’en sort heureusement sain et sauf et aura une anecdote de plus à raconter à ses petits-enfants en plus des événements les plus marquants de sa carrière NBA.