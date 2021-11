Programme NBA : Nets – Knicks à 1h30 puis Suns – Warriors à 4h, siestez tant qu’il en est encore temps

Shaq, Chuck, Kenny the Jet et Ernie J. seront sur vos écrans ce soir, et c’est souvent synonyme d’une soirée de gala sur la TNT avec notamment un derby de New York au Barclays. Les amateur de café pourront prolonger le plaisir avec un énorme Suns – Warriors pour la première place à l’ouest, une possible 17ème victoire d’affilée arizonienne ainsi qu’un record de franchise égalable. Oui, le programme est réduit par rapport à la soirée d’hier, mais d’autant plus attractif.

# LE PROGRAMME DU MARDI 30 NOVEMBRE 2021

1h30 : Raptors – Grizzlies

1h30 : Nets – Knicks

4h : Kings – Lakers

4h : Blazers – Pistons

4h : Suns – Warriors

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Suns – Warriors (4h) : Ce match sera quoi qu’il arrive historique car c’est la première fois de l’histoire de la Ligue que deux équipe avec au moins 85% de victoires et un minimum de 7 victoires consécutives s’affrontent. Ces franchises sont actuellement au sommet de la NBA et les enjeux sont nombreux, pour notre plus grand plaisir. Plusieurs éléments sont susceptibles de pimenter ce match à commencer par les retrouvailles toujours particulières entre Chris Paul et Stephen Curry, qui sont parmi les meilleurs meneurs de l’histoire (cette fameuse histoire de crossover sera remise sur la table). L’issue du match peut également décider du leader de la conférence Ouest et tout simplement de la Ligue. Les Dubs peuvent enregistrer leur 8ème victoire d’affilée mais la marche est plus haute pour les Valley Boys qui ont la possibilité d’égaler un record de franchise (17 victoires consécutives). Donc, make it or break it pour les Cactus ?

Tuesday’s Warriors-Suns matchup will be the first in NBA history in which both teams enter with a win pct of at least .850 AND each on at least a 7-game win streak. It will also be the fifth matchup with a combined win pct of at least .875 in NBA history (min. 20 games). pic.twitter.com/wBQbikGGWR — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 30, 2021

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

New York sera en ébullition ce soir pour le derby, une occasion pour Kevin Durant de répondre à la question des fans déchaînés des Knicks après le premier match de la saison : « Ne regrettes-tu pas ne pas nous avoir rejoints ? »

Le King retrouve les Kings et les Lakers tenteront de rattraper ce dernier revers parti en triple overtime, ponctué par une victoire de Sacramento

Les Grizzlies seront privés de Ja Morant pour leur déplacement à Toronto

Pour l’instant, Memphis à enregistré une victoire sans son meilleur joueur, la grande question de ce match est donc : « seront-ils capables de réitérer l’opération ? »

On surveillera Killian Hayes face à Portland, en espérant qu’il ressorte de sa boîte pour faire taire les mauvaises langues

Ce soir seulement 5 matchs sont programmés, mais la qualité est au rendez-vous avec le meilleur pour la fin. Café, allumettes pour maintenir ses paupières ouvertes ou tous les moyens sont bons pour assister à la confrontation des deux meilleures équipes de NBA du moment.