Kevin Durant dépasse Allen Iverson et devient le 25ème meilleur scoreur all-time : question… jusqu’où la grande faucheuse ira-t-elle ?

Kevin Durant n’a pas mis un seul shoot du parking dans sa confrontation de la nuit face à Boston mais cela n’a aucune importance car les Nets se sont baladés, car il a affiché malgré tout un habituel 8/12 à mi-distance et, plus important peut-être, car KD est entré encore un peu plus dans l’histoire de la NBA en dépassant Allen Iverson pour se hisser à la 25ème place de la liste des meilleurs scoreur all-time. Ce n’est pas de lotion pour le corps dont il a besoin, mais bien d’un extincteur.

Même après une longue absence des parquets due à une rupture du tendon d’Achille, Kevin Durant, quand il raccrochera ses baskets, pourrait se retrouver très haut dans la liste des meilleurs scoreurs de tous les temps, même si ses habiletés dans cet exercice sont déjà qualifiées de all-time. Cett nuit, Easy Money Sniper a gravi un échelon de plus et écrit une page supplémentaire de sa legacy avec un shoot dès les premières minutes du match contre les Celtics (victoire 124-104) qui lui permettait de dépasser… Allen Iverson dans la liste des marqueurs de l’histoire de la NBA, avec 24 369 points. Le milestone de ce soir était une occasion pour le double-champion NBA et double-MVP des Finales d’avoir une petite séance émotion en conférence de presse d’après match :

“Cela signifie beaucoup car j’ai consacré ma vie à ce jeu dès mon plus jeune âge. J’ai regardé tous ces gars et aujourd’hui je les dépasse. Je voulais être comme eux, être en NBA, avoir un impact dans la Ligue. Allen Iverson est une référence pour moi. Tout ça est surréaliste, j’imaginais que je serais dans la Ligue un jour mais le faire est assez spécial.”

Allen Iverson occupe désormais la 26ème place de la liste, et le prochain joueur dans le viseur de Kevin Durant se nomme maintenant Ray Allen, qui occupe le 24ème rang avec 24 505 points en carrière. Avec la façon dont il sait mettre ce foutu ballon dans ce foutu panier, on peut s’attendre à ce que KD dépasse Allen dans un proche avenir, et on peut dire sans scier qu’il ne s’arrêtera pas là. Top 10 ? Top 5 ? Le MVP de la saison 2014 continue d’évoluer à un niveau sensationnel à 33 ans et sa forme à cet âge laisse imaginer que sa trentaine pourrais être encore plus pénible pour les défenseurs que sa vingtaine, tout comme un certain Dirk Nowitzki par exemple. Seuls deux joueurs actifs devancent aujourd’hui le Slim Ripper sur la liste, LeBron James (35 549 en comptant sa performance de ce soir) et Carmelo Anthony (27 656). KD aura besoin d’environ 3 000 points de plus pour se hisser dans le Top 10, ce qui devrait être grandement faisable s’il continue à évoluer à ce niveau stratosphérique dans les saisons à venir. En dehors de cette évolution au classement des scoreurs all-time, notons également que Brooklyn a terminé osn match de la nuit avec cinq joueurs à 10 points ou plus : Kevin Durant donc (21 points, 8 passes et 4 rebonds en 37 minutes), James Harden (20 points, 7 rebonds et 11 passes en 36 minutes), LaMarcus Aldridge, qui a débuté dans le 5 majeur pour la première fois cette saison et a terminé avec 17 points et 9 rebonds en 29 minutes, puis les deux snipers Patty Mills et Cam Thomas, à qui Steve Nash a offert à nouveau un joli rôle sur le banc avec 13 points à 4/11, 3 rebonds et 3 passes en 25 minutes.

Combien de temps Kevin Durant continuera t-il de grimper au classement ? Cela dépendra de sa capacité à rester en bonne santé et de sa longévité au sommet de son art. Tous les joueurs présents aux premières places sont Hall of Famer ou le deviendront bientôt, et KD, lui, a encore une demi-douzaine d’années devant lui mais a déjà sa place bien au chaud à Springfield.