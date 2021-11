Efficace et pas cher, c’est Phila que je préfère : à 4,6 millions l’année, Furkan Korkmaz était le joueur le mieux payé à jouer face aux Kings

Les Sixers n’avaient que neuf joueurs aptes à jouer cette nuit face aux Kings, quatre starters étaient notamment absents et c’est donc le fond de tiroir qui a dû se montrer. Parmi eux, Furkan Korkmaz, qui était le joueur le mieux payé inscrit sur la feuille de match de Philly. Effectif réduit, effectif privé de stars, effectif payé en deçà de l’adversaire et pourtant, la victoire fut au bout. « Efficace et pas cher, c’est Phila que je préfère ! ».

20 millions de dollars, on peut faire beaucoup de choses avec une telle somme. Acheter 88 voiliers, 75 Ferrari, ou encore devenir propriétaire de la Lozère. Bref, tout est possible, mais Daryl Morey a préféré investir ses 20 millions de patates sur neuf joueurs qui viennent de fumer les Kings 102 à 94. C’est simple, dans la compo de départ, on trouve Korkmaz et ses 4,6 millions à l’année, Thybulle et son sac de 2,8 millions de dollars, Maxey pour 2,6 millions – et ça c’est du vol vu l’apport du bougre -, Niang qui touche 3,3 millions et Dédé Drummond qui bouffe les restes avec 1,6 millions. Tout ce beau monde combine une quinzaine de millions de dollars pour 71 pions sur le parquet de Sacramento. Oui, ça fait beaucoup de chiffres mais c’est normal on est mardi et c’est le jour des maths. Sortons donc les calculettes pour rendre hommage au taf monstrueux de Daryl Morey. Comment a-t-il pu flairer autant de bonnes affaires et comment ses joueurs sont-ils si bons ? Sans oublier le boulot du staff de la franchise qui est aussi à souligner, avec une équipe qui essaie tant bien que mal de sortir la tête de l’eau en l’absence de ses cadors.

Doc Rivers avait donc sous la main un effectif réduit et émargeant à 20 millions, tandis que l’infirmière en chef des Sixers pouvait compter sur quatre joueurs et une marge salariale avoisinant les 118 millions de dollars. Il se murmure que les piqures sont faites avec des aiguilles en or. Exit donc Danny Green qui souffre des ischios – ce qui est problématique pour un maçon – Jojo qui a été testé positif au Covid, Tobias Harris qui a la hanche grinçante, Seth Curry et son dos douloureux ainsi que Ben Simmons qui s’embourbe de plus en plus. En l’absence de tout ce beau monde, un joueur prend de plus en plus de place dans la franchise : Tyrese Maxey. Le 21e choix de la Draft 2020 tourne à 18,7 points, 3,6 rebonds et 4,6 assists par match, tout ça pour la modique somme de 2,6 millions. C’est 31 de moins que Ben Simmons et pourtant le minot est bien plus adroit que son aîné à trois-points : 39,3% de réussite cette saison pour le nouveau chouchou du Wells Fargo Center. Autour de la pépite donc, Korkmaz, Thybulle et Milton apportent des points et du shoot, alors que Andre Drummond sort l’aspirateur pour avaler tous les rebonds possibles. Quand les étoiles s’alignent et que tout fonctionne, les Sixers sont un vrai poil à gratter (même si pour inquiéter les Warriors lors du prochain match, il en faudra certainement plus). Pour ce qui est des retours, Danny Green et Joel Embiid sont en day-to-day, tout comme Seth Curry que l’on devrait revoir lui aussi dans peu de temps. Tobias Harris et sa hanche ne devraient pas tarder non plus, contrairement à Benny. Les Sixers font avec les moyens du bord mais on a hâte de voir ce que cette équipe peut donner au complet.

Daryl Morey est le champion du monde de La Bonne Paye, cela ne fait plus aucun doute. Cet homme est capable de flairer une bonne affaire à des kilomètres et les fans des Sixers peuvent en témoigner. Si Lionel Messi faisait un mètre de plus, il ne serait pas étonnant de le voir jouer aux Sixers pour trois francs et six sous.

Source Texte : Noah Levick.