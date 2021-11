TrashTalk Fantasy League – TTFL Podcast S4, Episode 4 : Jordan Clarkson a déjà atteint l’hiver mais le Lab reste bouillant

La TrashTalk Fantasy League c’est toute l’année et pour vous accompagner, le Lab sort régulièrement un petit podcast, histoire de vous filer un coup de main. Vous n’avez pas fait plus de 20 depuis trois jours ? C’est le moment d’aller demander quelques conseils.

Pour avoir toutes les infos sur la TTFL en temps réel, voici un compte Twitter à mettre dans vos favoris.

Pour retrouver les épisodes précédents, c’est ce lien qu’il faut suivre.

Les habitués connaissent, les petits nouveaux le découvriront bien assez tôt : le Lab. Oubliez les blouses blanches et les épuisettes, on parle d’une équipe d’accros de la balle orange qui, comme nous tous, voue un culte à la TTFL. De jour comme de nuit, ils vous accompagnent sur l’actu de la TrashTalk Fantasy League : injury report, stats avancées, graphiques de performance, tout ce qui est nécessaire à vous aiguiller sur votre choix du jour. C’est pas assez ? Tous les scores en direct et à la fin des matchs, un récap dès le matin pour faire le point. Toujours pas ? Et pourquoi pas un Podcast pour voir tous les bons plans et éviter les carottes ? Bam, c’est fait. Pendant une heure et quart, les laborantins font le point chaque semaine sur les Tops, les Flops mais aussi les picks les plus intéressants sur la semaine à venir. Qui éviter ? Qui surperforme ? Où se cache le pick nez fin alias Jarrett Allen ? Comment éviter la carotte matinale ou le coup de froid de Jordan Clarkson ? Tout ça c’est cadeau et pour les copains de la commu’.

L’épisode 4 du TTFL Podcast est sorti et c’est l’heure de faire le point sur vos decks. On se met à l’aise, on écoute attentivement les conseils et on n’hésite pas à s’abonner.