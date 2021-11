NBA Top 10 du jour : DeAndre Jordan a pris Mason Plumlee pour Brandon Knight, c’est vrai qu’ils se ressemblent vachement

Jaden McDaniels qui postérise Ja Morant et qui provoque son coup de rein, DeAndre Jordan et De’Anthony Melton qui font de la De’Escalade, le show Stephen Curry et Karl-Anthony Towns qui score pour rien… envoyez le NBA Top 10 de la nuit !

Lonzo Ball pour Zach LaVine, le genre de duo qui a carrément acheté des parts dans la société NBA Top 10.

Bones Hyland pour Will Barton, le genre de duo qui pourrait acheter des parts dans la société NBA Top 10 si Will Barton était Zach LaVine.

Eh le coup de rein de Ja Morant au départ de l’action est littéralement incroyable hein. Si c’est toi qui fais ça y’a deux lombaires et sept reins qui te disent adieu.

Tiens, DeAndre Jordan a pris Mason Plumlee pour Brandon Knight, c’est vrai qu’ils se ressemblent vachement.

De’Anthony Melton pourra désormais rajouter l’escalade du mont Tow,s à son CV d’alpiniste.

Avant de se prendre la bourrasque de l’année par Nikola Jokic, Markieff Morris avait pris une belle baffe par JaMychal Green. Quelle belle soirée didon.

Avant de réaliser en direct la vitesse de Ja Morant, Jaden McDaniels lui avait posé ceci sur le museau. Et ceci explique peut-être cela.

Dîtes-vous que ce shoot de Malik Monk est peut-être l’action la mieux exécutée des Lakers la nuit dernière.

In-cro-yable shoot au buzzer, in-cro-ya-ble-ment inutile. Une action qui résume parfaitement… l’histoire de sa franchise ?

L’autre zinzin de Stephen Curry est tellement fort que les mecs ne s’emmerdent même plus à mettre une action n°1 du Top 10 mais bien l’ensemble de son œuvre. Tro chian lol.

Encore de bien belles choses cette nuit sur les parquets de NBA, à moins d’être les cervicales de Markieff Morris puisque ces dernières ont rejoint ses neurones dans le grand tiroir du vide intersidéral. La suite ? Dès ce soir, mais avant cela merci de ne pas déranger pendant la sieste.