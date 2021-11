Les Wizards tapent les Bucks et collent au podium à l’Est : collectif solide et groupe soudé, elle est pas belle la vie ?

Vainqueurs des Bucks cette nuit, les Wizards confirment leur bon début de saison. En attaque, en défense, dans l’envie, tous les feux semblent au vert du côté de D.C.

Pour les stats maison d’une victoire sans triple-double, c’est par ici.

Quand le trade de Russell Westbrook a eu lieu, beaucoup ont cru que c’était le signal de la reconstruction pour Washington. Il faut dire que récupérer Kentavious Caldwell-Pope, Montrezl Harrell et Kyle Kuzma, tous en perte de vitesse à L.A, ne semblait pas une preuve irréfutable de compétitivité. Pourtant, après les dix premiers matchs de la saison, les Wizards partagent la troisième place à l’Est avec Brooklyn et ils font partie des grosses satisfactions du début de ce nouvel exercice. Cette nuit encore, le groupe de Wes Unseld Jr. a su puiser dans ses ressources pour se débarrasser du champion en titre et de son MVP (29 points, 18 rebonds mais 5/12 aux lancers !). Ce succès, il porte la marque de Bradley Beal (30 points 8 passes) mais surtout d’un collectif qui s’est rapidement trouvé.

A-t-on remarqué les chiffres de Bealou sur cette première quinzaine ? Ce sont ses pires stats depuis trois ans au scoring et même son adresse est en chute libre. De quoi plomber les siens ? Non. Non car on ne parle plus d’un two-man show comme l’an passé mais bien d’un groupe qui va se battre ensemble chaque soir. Beal ne plante pas ? Il y aura toujours Kuzma, Harrell, Dinwiddie, Gafford, Avdija (qui a bien embêté Giannis cette nuit) ou KCP pour combler le manque. Défensivement aussi, l’équipe a franchi un palier et la réputation de gruyère appartient désormais au passé. Selon StatMuse, expert en stats avancées, Washington fait partie du top 10 de la Ligue concernant : les points inscrits, les points encaissés, l’offensive rating, le defensive rating, les pourcentages adverses, les rebonds, les contres, le Net Rating et même les tirs du parking ! Autant dire que peu d’équipes font aussi bien. Le plus positif dans tout ça ? C’est qu’il y a encore une belle marge de progression. Entre les automatismes à peaufiner et les retours programmés de Rui Hachimura et Thomas Bryant, on peut encore espérer voir du mieux dans les prochains mois. Quelque chose nous dit que les fans de D.C. ne pleurent pas beaucoup un certain marsupilami qui sévit désormais du côté d’Hollywood.

Washington continue de surprendre sur ce début de saison et il semble y avoir un bien meilleur équilibre au sein de l’équipe. Finies les stats en solo, c’est bien le groupe dans son ensemble qui part au combat. Pour le moment, c’est une recette qui marche !