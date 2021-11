Programme NBA : Cade Cunningham rentrera-t-il un jour deux tirs de suite ? La réponse ce soir à minuit

Aujourd’hui c’est jeudi, et la NBA nous offre encore quelques folies pour aborder la fin de la semaine. Un choc de l’Est entre Miami et Boston, les Lakers en piste, les Cactus face aux Fusées, Jojo dans le Michigan contre Cade Cunningham… Cinq matchs au programme cette nuit, il est fin prêt alors on envoie le menu du soir !

# LE PROGRAMME DU JEUDI 4 NOVEMBRE 2021

0h : Pistons – Sixers (sur beIN Sports 4)

Pistons – Sixers (sur beIN Sports 4) 0h30 : Hawks – Jazz

Hawks – Jazz 0h30 : Heat – Celtics (sur beIN Sports 3)

Heat – Celtics (sur beIN Sports 3) 3h : Suns -Rockets

Suns -Rockets 3h30 : Lakers – Thunder

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Miami Heat – Boston Celtics (0h30) : Pas de chichi, c’est le match de la nuit. Sur le papier c’est celui qui promet le plus. Miami contre Boston, une opposition entre deux styles et deux entités de la Conférence Est. Au niveau de la forme, avantage Miami qui reste sur cinq victoires consécutives et qui affiche un bilan de six succès pour une défaite. C’est beau, c’est chaud, rajoutez à ça Jimmy Butler dans une forme diabolique, Tyler Herro qui a tendance à jouer au même niveau que Luka Doncic et Trae Young, et on obtient un sacré duo. Sans oublier les autres sbires de Jimmy-B : Duncan Robinson, Kyle Lowry, Bam Adebayo… ça en fait du beau monde et ça propulse surtout Miami au premier rang de la conférence avec le costard du favori. De l’autre côté le début de saison est bien plus poussif. Trois victoires pour cinq défaites, une douzième place à l’Est et un Marcus Smart qui incendie le vestiaire à grand coups de déclaration bien sulfureuse. Pas terrible donc mais quoi de mieux qu’un succès chez un rival pour se relancer ? Jayson Tatum et ses partenaires peuvent faire un joli coup en Floride pour enfin lancer leur saison. Des stars, une chaude ambiance et de l’incertitude, tout ça à un horaire raisonnable c’est cadeau. Pas d’excuses donc, rendez-vous à 0h30 pour la bataille.

# À SURVEILLER EGALEMENT

Le premier match de Ben Simmons. Non on rigole. Jojo Embiid et sa bande arrivent dans le Michigan pour faire face à des Pistons bien partis pour taper un 1-81 cette saison. À moins que Cade Cunningham se réveille après des débuts bien hardcore.

Rudy Gobert débarque à Atlanta pour tenter de plumer Trae Young et les Faucons.

Les Fusées ne décollent pas d’Arizona, un point c’est tout. Avantage Cactus.

Les Lakers et Russell Westbrook ont une revanche à prendre face à la garderie de l’Oklahoma. Info importante, y’aura pas LeBron.

