NBA Top 5 de la nuit : quelqu’un peut filer le trophée de DPOY 2022 à Yves Pons ? Comme ça ce sera fait

Trois petits matchs cette nuit mais tout de même un joli Top 5 dominical pour accompagner le petit déjeuner. Est-ce normal de bouffer de la saucisse de Morteau avec du cheddar fondu à 6h30 du matin ? Le débat est ouvert mais reconcentrons-nous surtout sur les plus belles actions de la nuit, moteur, ça tourne, action.

Grosse nuit de highlights à Washington pour commencer, avec un quatuor qui ne sera absolument pas un quatuor de leaders cette saison. Davis Bertans qui joue les quarterbacks, Raul Neto en mode Jason Kidd, Deni Avdija à la finition et Daniel Gafford qui s’occupe du ministère de la Défense, disons au moins que les role players de Washington sont en forme sur cette pré-saison. Juancho Hernangomez aussi est en forme sur ce mois d’octobre et pourrait bien jouer les facteurs X cette saison à Boston, au moins tout autant que… Yves Pons messieurs dames, qui continue à envoyer des signaux de fumée à son staff, cette fois-ci en renvoyant Danilo Gallinari directement dans la Botte sans passer par la case départ avec un contre à deux mains tellement viril qu’il devrait permettre à Air Pons de devenir DPOY avant même que la saison ne commence. Et comme on n’est jamais dans l’abus ici, on termine ce NBA Top 5 avec la claquette la plus aérienne de toute l’histoire de la NBA pour John Konchar, qui sera donc intronisé selon nos sources dès 2022 au Hall Of Fame, parce qu’il le vaut bien.

Allez, gloire à Air Pons et place à cette fameuse saucisse de morteau, deux minutes au grill après cuisson, un peu de sel de Guérande avant application du cheddar et le tour est joué.