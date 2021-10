Les salaires des Golden State Warriors pour la saison 2021-22 : salary cap explosé avec quatre joueurs, toc toc c’est les impôts

Quand on veut être champion NBA on s’en donne les moyens, quand on a sous la main l’un des joueurs générationnels les plus légendaires de l’histoire on fait ce qu’il faut pour le garder et l’entourer au mieux, et au final ça donne… une masse salariale proportionnelle aux objectifs, forcément. Cette année encore les Dubs explosent toutes les frontières du réel en terme de pognon, un investissement qu’il faudra honorer avec un retour au sommet.

Petit guide pratique sur le Salary Cap et les Exceptions

Situation financière par rapport au cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 136,606,000$ cette année.

Le Salary Cap de la NBA est fixé à 112,414,000$ cette année.

Avec 177,282,659$ engagés contractuellement sur cette saison 2021-22, les Warriors récupèrent de loin le bonnet d’âne en terme de finances. Pas que l’argent soit mal utilisé attention, simplement que les Dubs en dépensent… beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup.

Si la Luxury Tax était l’impôt sur le revenu, celle des Warriors s’appellerait ISF. A eux quatre, Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green et Andrew Wiggins démolissent déjà le cap, et au final la somme que dépenseront cette année les proprios de la franchise californienne est démentielle. Les Splash Brothers se taillent évidemment la part du lion et on connait d’ailleurs des assureurs qui doivent transpirer très fort depuis deux ans, Draymond Green prend ses 24 millions et on ne peut pas vraiment le contester, alors qu’Andrew Wiggins est clairement la goutte de Dom Perignon qui fait déborder le Jeroboam. A titre de comparaison le quatuor est davantage payé que le roster complet d’une douzaine de franchises NBA et, fun fact, la salaire de Steph Curry représente environ deux tiers de la somme des salaires des joueurs du Thunder. Quand on aime on ne compte pas, et forcément le reste du roster de GS récupère les miettes, parce qu’on ne peut pas avoir le beurre, l’argent du beurre et payer la crémière des millions.

Joueurs sous contrats garantis pour la saison suivante : 6

Stephen Curry

Klay Thompson

Draymond Green

Andrew Wiggins

Jonathan Kuminga

Moses Moody

Le problème de riche des Warriors a de grandes chances d’en être encore un la saison prochaine. Sans trop spoiler le paragraphe suivant une solution canadienne existe pour se délester d’un peu de masse salariale mais il faudra surtout réfléchir aux cas de James Wiseman et Jordan Poole, potentiellement (ou même déjà) très utiles à la franchise de Frisco. Le Big Three parait lié à vie à Golden State mais il ne faut jamais dire jamais, et c’est en tout cas autour de ce trio que le roster des années futures devra être construit, si possible en dépensant un chouïa moins de biffetons. Mission impossible ?

Trois joueurs dans des situations intéressantes cette saison