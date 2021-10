Programme NBA : Jayson Tatum, Evan Fournier et Ja Morant au menu, parfait pour un retour de soirée

Trois petits matchs au programme ce soir, idéal pour se remettre d’une nuit assez dense et avant un dimanche soir qui le sera tout autant. On fait le tour du propriétaire ?

___

# PROGRAMME NBA DU 9 OCTOBRE 2021

1h : Celtics – Raptors

: Celtics – Raptors 1h : Wizards – Knicks

: Wizards – Knicks 2h : Grizzlies – Hawks (sur BeIN Sports)

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Wizards – Knicks (1h) : Bradley Beal, Spencer Dinwiddie, Montrezl Harrell, Kyle Kuzma, Daniel Gafford et Davis Bertans d’un côté, toute la Knicks Nation de l’autre et notamment un certain Evan Fournier, l’affiche est parfaite pour votre retour de la crémaillère de Chloé, surtout qu’elle vous a quand même annoncé qu’il n’y aurait pas d’alcool. Les Knicks ont remporté tranquillement leur premier match de pre-saison, les Wizards ont perdu en ouverture contre Houston, mais on se fiche d’avance du résultat puisque nous, ce qu’on veut voir c’est du spectacle et pourquoi pas une mixtape Charentonnaise. Alors rendez-vous 1h, et pour les absents on vous débriefera évidemment tout ça demain de bonne heure avec les Kellog’s.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Jayson Tatum sans son bestie Jaylen Brown, foutu COVID de retour dans nos vies de fan NBA.

Ja Morant qui se croit déjà en Playoffs et qui veut escalader tout le monde

Killian Tillie et Yves Pons en short

La prochaine victime de John Collins

Sharife Cooper et Jalen Jones, surveillez-les ces deux-là

_____

Voilà pour le programme NBA de cette nuit, on se retrouve ce soir à partir de 1h à Washington, avec le pop-corn !