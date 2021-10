Le parquet des Mavericks fait peau neuve : le nom des 337 joueurs de l’histoire des Mavs incrusté au sol, ça veut dire qu’il y aura… Antoine Rigaudeau ?

Si vous avez maté les Mavericks la nuit dernière dans leur match de présaison à la maison face aux Clippers, ce détail n’a pas pu vous échapper. La franchise texane a décidé d’honorer les 337 joueurs qui ont porté le maillot des Mavs en inscrivant leur nom sur le parquet. Stylé !

337, Basketball-Reference le confirme. Dans l’histoire des Mavericks, qui dure depuis près de 42 ans, 337 joueurs NBA ont défendu les couleurs de la franchise de Dallas au moins une fois. Cela va de Dirk Nowitzki, véritable légende qui possédera bientôt une statue devant l’American Airlines Center et dont la silhouette est déjà sur le terrain, au non moins légendaire Mark Wade, qui a disputé… un match avec les Mavs en 1990 pour des stats exceptionnelles de 0 point, 0 rebond, 2 passes décisives en trois minutes de jeu. Tous ces gars-là ont désormais leur nom sur le parquet des Mavericks, au niveau de la ligne de fond et sur les côtés. Certains avec une police bien plus grande que d’autres évidemment, car les contributions varient énormément, mais c’est quand même un bel hommage pour tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l’histoire des Mavericks. Parce qu’il est comme ça le proprio Mark Cuban, il veut honorer les joueurs passés par sa franchise, peu importe leur contribution. Et du coup, y’a quelques Frenchies dans le lot. À travers ses grands débuts hier sous son nouveau maillot, Frank Ntilikina s’est non seulement permis un euro-step bien clean mais il est aussi devenu le sixième joueur français à jouer pour les Mavs. Avant lui, Tariq Abdul-Wahad, Alexis Ajinca, Rodrigue Beaubois, Ian Mahinmi et Antoine Rigaudeau sont effectivement passés par Dallas. On peut citer aussi Howard Carter, américano-français ayant joué aux Mavericks au milieu des années 1980 (il a reçu la nationalité française lors de son passage en Pro A du côté de Pau-Orthez). Des noms désormais gravés sur le parquet de l’AAC.

Parmi les noms écrits en lettres majuscules, outre Dirk, on a logiquement aussi des membres de l’équipe championne en 2011, comme Jason Terry par exemple et le nouveau coach de Dallas Jason Kidd. Des anciens comme Derek Harper et Rolando Blackman sont également mis en avant tout particulièrement, les deux ayant aujourd’hui leur maillot retiré en compagnie de celui de Brad Davis. Enfin, on pense aussi à des joueurs comme Michael Finley, Mark Aguirre, Sam Perkins, Steve Nash et quelques autres. Quant à Luka Doncic, il a évidemment aussi son nom sur le parquet mais lui vise bien plus haut. Il vise le maillot retiré, et peut-être même la statue un jour. Bon, pour ça, faudra apprendre à gagner des séries de Playoffs mais Luka est quand même bien parti pour finir tout en haut aux côtés de Nowitzki, voire même encore plus haut.

Belle initiative de la part des Mavericks, et ça doit faire tout bizarre pour certains de se voir honorer par une franchise. À eux d’en profiter au max, car c’est sûrement une opportunité unique.

Source texte : ESPN / NBA / Basketball-Reference