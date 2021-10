Kevin Durant et James Harden se chauffent face à l’équipe B des Bucks : trop facile, KD a même jonglé avec sa tête

Si le troisième larron de la bande mettra probablement quelques temps montrer à nouveau sa frimousse sur les parquets, Kevin Durant et James Harden ont pour leur part fait leur grands débuts la nuit dernière avec les Nets, au même titre d’ailleurs que Joe Harris et Blake Griffin ainsi que les nouveaux venus Patty Mills et James Johnson. Au final une victoire étriquée face aux Bucks de… Javin DeLaurier et Johnny O’Bryant III, mais ce n’est évidemment pas ce que l’on retiendra.

Les stats de ce Nets – Pucks, on a bien dit Pucks

Que faisaient hier soir les douze meilleurs joueurs des Bucks ? On se le demande mais d’après nos sources la fête d’anniversaire de Grayson Allen est peut-être un début d’explication. Quoiqu’il en soit Mike Budenholzer semble résolu à ne pas faire jouer l’intégralité de son roster durant cette pré-saison et cette nuit face aux Nets c’est donc une équipe originale qui faisait face aux Nets pour les grands débuts du squad de Brooklyn au complet. Le duo Erik Bryant / Jordan Nwora qui se montre, le mauvais Antetokounmpo sur le parquet et la belle perf du rookie Sandro Mamukelashvili (ce poster sur Joe Harris oh my), voilà ce qu’il faut tout de même retenir de cette partition des champions en titre. Mais déso hein, ici on aime quand même bien tout ce qui brille, pas le film hein enfin bref, et nous n’avions donc cette nuit d’yeux que pour les grands débuts du duo Kevin Durant / James Harden, ainsi que sur les premiers pas cette saison de quelques grosses têtes brouquelinoises, tous sauf Kyrie Irving finalement, pour les raisons que vous connaissez.

Qu’est-ce que ça a donné ? Pas de folle surprise évidemment, avec comme principal postulat pour commencer… le talent de Kevin Durant, non mais sans blague. Celui que ton oncle Francis a découvert début août à 5h30 du matin (« il est fort le 7 d’habitude ? Oui Tonton, encore plus ») a préchauffé tranquillement avec 18 points et 6 rebonds en 23 minutes, et il s’est même permis de faire l’otarie en plein match, histoire de se donner un défi personnel original.

The touch. The control. The assist from KD 😅 pic.twitter.com/zGLLWp4Sff — NBA (@NBA) October 8, 2021

Du KD dans le texte histoire de se remettre dans le bain, pendant que James Harden faisait lui aussi ses premiers hectomètres 2021-22 avec un 8/4/4 en 24 minutes tout en prenant le soin d’envoyer le petit Justin Robinson directement en finale de Danse Avec les Stars avec un gros coup de – gros – buffet dont il a le secret.

James Harden breaking ankles in preseason! 😱 pic.twitter.com/Thsg16SdQL — 𝙏𝙖𝙡𝙠𝙞𝙣’ 𝙉𝘽𝘼 🗣️ (@_Talkin_NBA) October 9, 2021

A noter également les bonnes rentrées du beach boy Joe Harris avec son 5/6 du parking, le match plein de LaMarcus Aldridge et les premières efficaces également de Patty Mills et James Johnson, alors que ce diable de Cam Thomas s’est chargé de mettre le couvercle sur le match avec deux énormes tirs dans la dernière minute pendant que Kyrie terminait sa partie de Minecraft allez promis on arrête.

Retour réussi pour les deux étoiles de Brooklyn, et de belles dispositions montrées par l’équipe B des Bucks, notamment Jordan Nwora et Sandro Mamukelashvili dont il faudra peut-être très vite reparler, voire à qui il faudra trouver un surnom plus court. Rien de bien neuf pour Steve Nash si ce n’est qu’il peut donc compter sur un roster quasi au complet, suivez mon regard, pouvant de ce fait commencer à réfléchir à la manière avec laquelle il pianotera sur son instrument en or à la reprise.