Kevin Durant continue d’imaginer les Nets avec Kyrie Irving : vu comme c’est parti, ça pourrait bien rester au stade de l’imagination

À un peu plus d’une dizaine de jours de leur premier match de saison régulière, la grande question qui plane au-dessus des Nets concerne évidemment Kyrie Irving. Toujours pas vacciné, Uncle Drew pourrait rater une bonne partie de la campagne de son équipe, mais son copain Kevin Durant continue de compter sur sa présence. Est-ce qu’il a des infos qu’on n’a pas ou est-il simplement « naïf » ?

On en a déjà parlé mercredi. Kyrie Irving, non vacciné, ne peut actuellement pas s’entraîner avec son équipe de Brooklyn à cause des restrictions locales anti-COVID, et il est en bonne voie pour rater tous les matchs à domicile des Nets. Rien n’a changé dans le monde de Kyrie depuis hier mais plus on se rapproche de la saison, plus l’incertitude concernant Uncle Drew va monter. Petit rappel, nous sommes à seulement 12 jours du premier match de régulière des Nets. Donc ça commence à urger, même si les hommes de Steve Nash débuteront avec deux rencontres en déplacement (à Milwaukee et Philadelphie), le premier match à la maison étant prévu le dimanche 24 octobre contre les Hornets. Comme vous pouvez l’imaginer, les questions concernant Kyrie sont nombreuses et les membres des Nets n’ont pas d’autre choix que d’y répondre comme ils le peuvent. Kevin Durant, grand copain d’Irving et arrivé en même temps qu’Uncle Drew à Brooklyn, fait partie de ceux qui ont été interrogés hier. Et malgré le statut actuel de Kyrie, il a du mal à imaginer les Nets sans leur briseur de chevilles (via ESPN).

« J’imagine toujours Kyrie faire partie de l’équipe. Peut-être que je suis naïf, mais c’est ce que je ressens. Mais je pense que tout le monde ici a confiance en ses propres capacités, a confiance dans le groupe par rapport au fait qu’on peut réussir quelque chose de spécial si on continue à construire. »

Si l’absence de Kyrie Irving est forcément pesante, Kevin Durant ne veut pas que ça affecte le groupe. Le plus important aujourd’hui pour l’ami KD, ce n’est pas le statut vaccinal d’Uncle Drew, c’est la préparation pour la saison à venir. Et si Kyrie venait effectivement à manquer, il a confiance en ses copains pour passer au niveau supérieur et compenser au mieux son absence.

« Il doit gérer quelque chose de personnel. Pendant ce temps, on va se concentrer sur nous et continuer à travailler à la salle. Quand ça sera le moment de trouver une solution, il le fera. C’est un joueur spécial donc ça sera difficile de reproduire ce qu’il apporte. Mais dans le sport professionnel, c’est la « next man up mentality » qui compte donc on a hâte de voir quels joueurs vont step-up et remplir ce rôle du mieux possible. »

Kevin Durant le dit et le répète : Kyrie Irving est un génie des parquets et il va continuer de le soutenir. Mais génie ou pas, KD ne veut pas rentrer dans la tête de Kyrie et on peut le comprendre. S’il décide de se faire vacciner et qu’il rejoint le groupe, parfait. Si Uncle Drew continue d’être indispo, et bah il faudra faire avec. Parce qu’avec ou sans Kyrie, les Nets ont de grandes ambitions. Car quand vous avez KD, James Harden et le supporting cast que possède aujourd’hui Brooklyn, vous pouvez regarder n’importe qui dans les yeux.

Absent de l’entraînement actuellement et dans l’incapacité de pouvoir jouer les deux matchs de présaison à domicile des Nets, Kyrie Irving rate une grande partie de la préparation. Vraiment pas top pour une équipe des Nets qui n’a pas d’autre objectif que le titre NBA. Mais malgré les signaux envoyés par Uncle Drew, Kevin Durant continue d’espérer son retour dès que possible. Quelque chose nous dit qu’il risque d’être déçu…

