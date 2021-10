Résumé NBA (scores, stats, highlights) : Nikola Jokic est de retour pour jouer des mauvais tours, MVP un jour MVP toujours

On enchaine à la vitesse d’un Oliver Miller en contre-attaque avec cette quatrième nuit de pré-saison et les retours sur les parquets cette nuit de quelques uns des héros de nos nuits. On parle de Nikola Jokic, on parle de Luka Doncic et on parle même… de Carmelo Anthony. Que s’est-il passé de 0h à 7h du matin sur les lattes cainri ? On vous dit tout !

# Les résultats de la nuit :

Suns – Lakers : 117-105

Pistons – Spurs : 115-105

Hawks – Cavs : 96-99

Pelicans – Magic : 104-86

Mavericks – Jazz : 111-101

Warriors – Nuggets : 118-116

Clippers – Kings : 98-113

# Ce qu’il faut retenir :

# Quelques images pour égayer votre journée

MELO getting on the board in purple & gold!@Lakers #NBAPreseason action on NBA TV pic.twitter.com/AEZAMjh3f8 — NBA (@NBA) October 6, 2021

Cam Reddish slam.. The @ATLHawks bench loves it! 👏 📱💻: NBA LP pic.twitter.com/qUYcs1myZl — NBA (@NBA) October 7, 2021

Jarrett Allen meets it at the summit 🗻https://t.co/V0kkYEEIkG pic.twitter.com/WYevUBMUc8 — NBA (@NBA) October 7, 2021

Luka doing Luka stuff in Dallas 👀#NBAPreseason on NBA LP pic.twitter.com/R7QFPtvLL7 — NBA (@NBA) October 7, 2021

Nickeil Alexander-Walker’s 1st half: 🔥 19 points

🔥 5 threes@PelicansNBA lead on NBA LP pic.twitter.com/EoO8S37Cki — NBA (@NBA) October 7, 2021

Luka fades and fires for 19 at halftime! 📱💻: https://t.co/V0kkYEEIkG pic.twitter.com/SDw8RxpRS2 — NBA (@NBA) October 7, 2021

This Sterling Brown reverse is ABSURD. 💥 #NBAPreseason on League Pass 💥 pic.twitter.com/CHSmAQpHi3 — NBA (@NBA) October 7, 2021

Steph making threes and having fun.. the NBA season must be approaching! pic.twitter.com/YuoQkpTdbI — NBA (@NBA) October 7, 2021

This Davion Mitchell take! pic.twitter.com/V7WbPVOdDi — NBA Draft (@NBADraft) October 7, 2021

# Le Top 10 de la nuit

A retrouver ici en cliquant sur ce lien magique

# Le programme de ce soir

1h : Hornets – Grizzlies

1h : Sixers – Raptors

4h : Rockets – Heat

Voilà pour le résumé de cette quatrième nuit de pré-saison, et malgré la déception de ne pas voir les futurs Hall Of Famers LeBron James, Russell Westbrook ou Killian Hayes, quelques génies auront tout de même réussi à nous faire passer une « belle » nuit de basket. Quand est-ce qu’on remet ça ? Bah ce soir, évidemment.