Trevor Ariza blessé à la cheville et absent au moins huit semaines : le service gériatrie des Lakers est déjà au boulot, ça promet

Parce qu’on ne va pas non plus faire un fromage de tous ces matchs de pré-saison, profitons d’une pause dans le duel entre Bol Bol et Jordan Poole pour évoquer la sale nouvelle de la nuit, qui nous est venue de Los Angeles peu après la défaite des Lakers face aux Suns dont on vous parlait juste ici d’ailleurs. Cette mauvaise nouvelle quelle est-elle ? L’annonce de la blessure à la cheville de Trevor Ariza, annoncé il y a peu comme un potentiel titulaire de Frank Vogel mais qui ratera donc au moins huit semaines de compétition. Retour prévu pour… Noël ?

Les dernières nouvelles en provenance du camp Vogel l’annonçaient comme un éventuel titulaire aux côtés de Russell Westbrook, Wayne Ellington (ou Kent Bazemore), LeBron James et Anthony Davis, mais Trevor Ariza sera donc surtout titulaire du starting cheville aux côtés de Josiane, Monique, Véro et Mireille, quatre infirmières plutôt sympa selon nos sources. L’annonce est venue il y a quelques minutes de Shams Charania, qui a apparemment ses entrées en radiothérapie, et c’est donc un premier coup dur pour les Lakers. Bon, des Lakers qui devraient clairement s’en remettre mais on espère surtout que cette annonce n’est pas le chapitre I d’une saison sur une jambe pour le roster vieillissant des Angelinos.

Lakers forward Trevor Ariza underwent a procedure on his right ankle and will be re-evaluated in eight weeks, team says. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 7, 2021

Kent Bazemore, 32 ans. DeAndre Jordan, 33 ans. Russell Westbrook, 33 ans le mois prochain. Wayne Ellington, 34 ans en novembre. Rajon Rondo, 35 ans. Trevor Ariza, 36 ans. Dwight Howard, bientôt 36 ans. Carmelo Anthony, 37 ans. LeBron ? 38 ans en décembre. On l’a dit, redit, et get ready, les Lakers sont vieux et si ce ne sera pas forcément ce qui causera leur perte, le staff de la franchise aux 17 bagues va dans tous les cas devoir composer avec l’âge de ses leaders. Un premier avertissement donc que ce souci à la cheville pour l’ancien Facteur X des Rockets et Facteur bourré des Blazers, et des Lakers déjà dans l’obligation de revoir leurs plans pour la reprise même si on a déjà connu des soucis plus graves sans manquer de respect à Trevor. Les alternatives aujourd’hui ? Intégrer Kent Bazemore ET Wayne Ellington dans le cinq, voire Kendrick Nunn soyons fou, ou alors… passer à l’option B qui consisterait à ajouter un poste 5 de métier (plutôt DeAndre Jordan) et faire glisser AD en 4 et LeBron en 3 puisque c’est au passage leurs vrais postes respectifs.

Il y a des solutions, c’est pas la mer à boire comme dirait Tonton Michel, mais c’est – déjà – une première épine dans le pied des Lakers alors que la saison n’a même pas débuté. Vous voulire qu’on arrête de faire des vannes sur l’âge des Lakers ? On verra quand ils arrêteront de se claquer au moindre mouvement.