Les Lakers ont trouvé leur nouveau sponsor maillot : 100 millions sur 5 ans, les monte-escaliers Stannah n’ont pas pu s’aligner

Les Lakers ont donc un nouveau sponsor maillot, avec un gros chèque à 100 millions à la clé. Le partenaire ? Bibigo, une entreprise alimentaire sud-coréenne. Même si ici on aurait plus misé sur les monte-escaliers Stannah ou sur l’appareil auditif Audika.

Fini le logo Wish sur la gauche du maillot Purple and Gold des Lakers. La franchise de Los Angeles a signé un nouveau contrat et change donc de sponsors maillot. L’heureux élu se nomme Bibigo, une marque de produits alimentaires sud-coréens. Selon Bill Shaikin du Los Angeles Times, le contrat s’élève à 100 millions de dollars sur cinq ans, soit 20 millions l’année. Une belle augmentation par rapport au contrat avec Wish qui était de 12 à 14 millions annuels. Par rapport aux autres équipes, les Lakers profitent de leur notoriété pour signer un contrat plus élevé que la moyenne en NBA qui tourne à 7-10 millions par an. Toutefois, rappelons que ces 20 millions ne permettront même pas de payer la moitié… du salaire de Russell Westbrook.

Lakers 🤝 @bibigoUSA We’re proud to introduce our new patch partner and first ever global marketing partner. pic.twitter.com/xwxUPQOgtV — Los Angeles Lakers (@Lakers) September 21, 2021

Si le choix des Lakers s’est porté sur une marque alimentaire sud-coréenne, pas sûr que LeBron ne change son régime pour autant. Les boulettes, plats frits ou en sauce ne sont pas trop la gamme du King et le nouveau numéro 6 des Purple and Gold restera probablement sur ses fameux Taco Thursday pour ce qui est des débordements passagers. De ce point de vue, les équipes marketing et sponsor des Lakers auraient pu faire un effort. De nombreuses marques plus utiles pour les joueurs des Lakers auraient ainsi pu devenir sponsors maillot. En premier lieu, et au vu de l’effectif vieillissant, les monte-escaliers Stannah auraient été parfaits. Avec un système installé dans la maison de chaque joueur en cadeau, parce que ces papis vont avoir les genoux en compote après chaque match. Deuxième proposition, avec le bruit de la foule du Staples Center et l’ouïe qui se dégrade avec l’âge, les appareils auditifs Audika auraient été proposés. En plus, dans la concurrence qui règne avec Audilab, les prix se seraient envolés. Selon certaines sources proches du dossier, c’était le choix préféré de Frank Vogel mais le contexte économique entre la France et les Etats-Unis a fait capoter le deal. Enfin, des marques de produits d’épilation et de rasoir étaient aussi dans les tuyaux, mais ne concernant qu’un seul joueur de l’effectif, elles ont préféré se retirer des négociations.

Les Lakers ont donc un nouveau sponsor maillot pour les cinq prochaines saisons. Place à Bibigo, marque de produits alimentaires sud-coréenne, et si vous avez lu cet article vous pourrez maintenant vous la péter devant vos potes en leur causant économie asiatique. Et sinon, restez sur la vanne du monte-escaliers, ça passe à chaque fois.

Source texte : Yahoo! Sport, Los Angeles Times