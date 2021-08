Kelly Oubre Jr. sur les tablettes de plusieurs franchises : qui veut de l’énergie, de la défense, et beaucoup de flow dans son équipe ?

La Free Agency 2021 est sur le point d’ouvrir ses portes, le moment est donc idéal pour faire le point sur la situation d’un des ailiers les plus demandés de l’été : Kelly Oubre Jr., qui a évolué aux Warriors cette année. Après un an dans la Baie de San Francisco, la pile électrique des Dubs serait déjà sur le point de quitter Golden State…

À 25 ans et après être déjà passé par trois franchises, Kelly Oubre Jr. pourrait de nouveau changer d’air avant la saison prochaine. La probabilité de le voir prolonger à Golden State est faible, il est d’autant plus juste de dire que Tsunami Papi devrait porter un nouveau maillot en 2021-22. En effet, les Warriors possèdent déjà, à l’heure qu’il est, la plus grande masse salariale de toute la Ligue, bien au-dessus de la luxury tax. Avec les contrats garantis de Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green et Andrew Wiggins, toujours bel et bien là, les Dubs auront du mal à proposer un contrat ET un rôle convenable à Kelly. D’autant plus que Steve Kerr a insisté sur le fait que l’ailier devra probablement sortir du banc en cas de prolongation de contrat, puisque Klay sera de retour dans le cinq de départ dès qu’il sera apte, en début de saison prochaine. Et financièrement, l’ancien Wizard serait à la recherche d’un deal avoisinant les 20 millions de dollars, ce qui est bien trop élevé pour le front office des Warriors, déjà bien serré par sa masse salariale énorme.

🚨 Kelly Oubre sur les tablettes des Spurs, Mavs, Knicks et du Heat. Pas de sign and trade prévu avec les Warriors, Oubre devrait être une pièce assez rapidement signée en ce début de semaine. Reste à voir dans quelle équipe : San Antonio, appréciation mutuelle apparemment. pic.twitter.com/hnqF95e8of — TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 1, 2021

Vous l’aurez bien compris, Kelly Oubre Jr. devrait signer ailleurs dans les prochaines heures. Le Heat, qui avait déjà tenté sa chance à la trade deadline, est toujours sur le joueur. Mais Miami devra faire des choix, puisque si l’on en croit les derniers reports, Pat Riley serait sur tous les gros dossiers de l’été… Les Mavericks, toujours à la recherche d’alternatives pour bien entourer Luka Doncic, seraient également sur le coup. Dallas possède en plus du cap space pour recruter. Autre franchise pour qui l’argent n’est pas un problème cet été : les Knicks. C’est assez rare pour être souligné, mais le board new-yorkais a bien géré ses dépenses ces derniers temps, et possède la place pour accueillir l’ailier flashy des Warriors. New York, Dallas et Miami, trois destinations intéressantes, trois marchés assez conséquents, à l’inverse de… San Antonio, qui semble également bien placé sur le dossier. Le match Oubre Jr. – Spurs est assez surprenant, mais il semble – pour l’instant – être crédible car l’intérêt serait mutuel entre la franchise et le joueur.

Kelly Oubre Jr. est-il sur le point de ramener son flow et sa hype à San Antonio ? Rien n’est encore joué, surtout quand on connaît les concurrents féroces qui ne lâcheront pas le dossier… En attendant, on vous laisse imaginer la tête de Gregg Popovich en voyant arriver Kelly Oubre Jr. et ses tenues extravagantes un jour de match.

