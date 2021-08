La California Classic Summer League débute demain soir : ça va, c’est pas comme si le calendrier basket était chargé en ce moment

Depuis la Draft, on avait qu’une envie, c’était voir les futures jeunes pépites de la Ligue fouler les parquets, histoire de kiffer devant nos joueurs préférés ou de découvrir les petits nouveaux. Ça, la NBA l’a bien compris, et pour sa troisième édition, la California Classic Summer League est de retour à Sacramento et ce dès demain soir. Bon, niveau timing, on a deux trois trucs plutôt importants en même temps, mais quand on aime on ne compte pas.

On vous l’accorde, ce n’est pas LA date à retenir de l’été basket et ça arrive au pire des moments, mais malgré tout cette mini-Summer League, qui aura lieu à Sacramento (les gars, va falloir arrêter d’inventer des tournois juste sous prétexte de gagner un trophée), sera l’occasion de voir les premiers pas de certains rookies dans le monde NBA. Au programme, on aura donc deux soirées de matchs, avec deux rencontres par soir, et qui dit Summer League californienne dit : les Kings, les Warriors, les Lakers et les Clippers le Hea, euh ok d’accord. Entre les JO, la Draft, la Free Agency, les scrimmages à Attignat ou la BIG3 League (mdr), on a un peu la tête à droite et à gauche ces derniers temps, mais avant le début de la vraie Summer League dimanche, il faudra quand même jeter un coup d’œil sur ces deux soirs de matchs, parce que de toute façon quand on est addict, difficile de décrocher et puisque cette affaire peut finalement être un poil intéressante entre les rookies qui veulent frapper un grand coup d’entrée et les non-draftés à la quête d’un contrat cet été

Si vous avez suivi la Draft, vous savez déjà qu’il y aura de beaux noms dès demain soir au Golden 1 Center. Tout d’abord, côté Lakers,n otre seul représentant tricolore de la semaine, notre Joel Ayayi national, qui a tout juste signé un two-way contract avec les Angelinos, l’occasion parfaite pour se faire une place dans le roster de L.A. ou au moins pour aller choper un contrat en G League. Les Kings eux arriveront avec, entre autres, Davion Mitchell, 9ème pick de la Draft, qui devra commencer à réconcilier les fans de la capitale californienne avec ce choix, eux qui espéraient plutôt l’arrivée d’un ailier. Un… Moses Moody par exemple ? Ne vous inquiétez pas fans des Kings, vous pourrez voir Moody jouer demain mais juste un petit détail : ce sera sous le maillot des Warriors. Et pendant qu’on parle de Golden State, on devrait également retrouver Jonathan Kuminga, septième de cette cuvée 2021, qui sera donc le plus haut drafté présent pour ce mini-tournoi californien. Dans ce roster des Guerriers, on notera l’absence de leur rouquin préféré, apparemment occupé au Japon (encore un qui n’est pas rentré de vacances). Mais ne vous inquiétez pas, Rudy Gobert, Vavane et Cie se feront un malin plaisir à le renvoyer aux States au plus vite. En tout cas, il y en a un qui a eu le temps de rentrer de Tokyo pour enfiler le maillot du Heat, c’est le Nigérian Precious Achiuwa, qui sera le patron de la franchise floridienne sur ce petit séjour à Sacto, à moins qu’il ne soit tradé ce soir on espère que vous arrivez à suivre. Fin voilà, quelques jeunes cracks présents, des showcases à la mi-temps et Shaggy en fon de match, voilà qui peut être sympa en guise d’apéro avant la Summer League de Vegas qui commencera dimanche soir.

Comme si le planning n’était pas déjà assez rempli, voilà donc la Califronia Classic Summer League qui commence. Ça ne vaut pas les Finales NBA c’est sûr, mais c’est quand même les débuts de certains newbies en NBA et on a quand même vachement envie de voir ce qu’ils donnent sur les parquets. Un café de plus à prendre, des cernes encore plus grosses, mais on gardera quand même un œil sur ce joyeux prelude de 2021-22.