Free Agency, Draft NBA, trade machine : on fait le point sur les dernières rumeurs car ça commence à chauffer sérieusement

Plus que quelques heures et nous serons à la Draft NBA 2021. On le sait, c’est un moment propice aux rumeurs et aux transferts, alors ça nous semblait essentiel de faire un petit point sur les derniers bruits de couloir qui circulent actuellement au sein de la Grande Ligue. Allez, on y va !

# Ben Simmons

Woj à l’instant sur ESPN : Les Sixers s’attendent à un package « massif » en échange de Ben Simmons, un GM a même indiqué que le package attendu par Philadelphie serait « Hardenesque », avec par exemple 4 picks de 1er tour de Draft, 4 swaps et minimum 2 joueurs de talent. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 28, 2021

Woj vient de réitérer le fait qu’un transfert de Ben Simmons pourrait avoir lieu prochainement comme courant septembre. Rich Paul, agent de Ben, travaillerait déjà sur quelques bases avec des membres des Sixers pour un futur transfert. https://t.co/d9pBKnycUW — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 28, 2021

# Draft NBA

Woj à l’instant sur ESPN : Il semble virtuellement impossible, à l’heure actuelle, qu’une équipe réussisse un transfert lui permettant d’intégrer le Top 4 de la Draft. Detroit, Houston, Cleveland et Toronto ont l’air déterminés à drafter un jeune phénomène demain soir. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 28, 2021

Woj à l’instant sur ESPN : Houston va continuer à écouter les offres qui sont faites dans les 24 prochaines heures mais les Rockets sont clairement « amoureux » de Jalen Green et devraient le sélectionner avec le pick 2. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 28, 2021

Woj et Bobby Marks à l’instant sur ESPN : La Free Agency des Warriors démarre demain soir, à la Draft. Discussions de transferts en cours concernant les picks 7 et 14, à la fois pour avoir du renfort mais aussi pour tenter de baisser les taxes massives payées par la franchise. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 28, 2021

À quelques heures de la Draft, les Grizzlies seraient toujours déterminés à viser Josh Giddey ou Franz Wagner en priorité. Il faudra certainement drafter plus haut qu'à leur place actuelle (pick 10), les rumeurs vont bon train avec les Warriors (pick 7) en y ajoutant un joueur. https://t.co/KKlJCVYCUR — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 29, 2021

# Timberwolves

🚨 Déterminés à améliorer leur effectif avec un ailier fort d’expérience, les Wolves viseraient PJ Tucker, Danilo Gallinari et Larry Nance Jr, selon @JonKrawczynski. Minnesota est limité dans ses mouvements, donc plutôt via un très probable transfert dans les 15 jours à venir. pic.twitter.com/w7GY528hzV — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 29, 2021

# Lakers

🚨 Le deal entre les Kings et les Lakers incluant Buddy Hield, Kyle Kuzma et Montrezl Harrell s’accélérerait, à quelques heures de la Draft. La raison ? L’inclusion potentielle du pick 22 des Lakers, selon @KevinOConnorNBA. Rob Pelinka aimerait mettre sa main sur Hield ASAP. pic.twitter.com/hijwZv7iqj — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 29, 2021

Quelque chose nous dit que ça va bouger dans les heures et les jours qui viennent. Activez bien vos notifications Woj & Shams, car il pourrait y en avoir pas mal.