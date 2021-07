Nike Air Force 1 Space Jam 2 : les grands classiques se mettent aux couleurs des Looney Tunes

La Nike Air Force 1, on ne la présente plus, c’est un grand classique, et ça, LeBron et ses copains les Looney Tunes l’ont bien compris. À l’occasion de la sortie de Space Jam 2, cette paire intemporelle s’est mise aux couleurs du film, et évidemment, elle est disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

Est-ce que ça nous surprend vraiment ? La marque au swoosh a sorti une Air Force 1 aux couleurs de Space Jam 2, film dans lequel joue… LeBron James, tiens tiens. Parce que oui, le King s’amuse avec Bugs Bunny et toute la clique devant la caméra, mais après c’est à lui d’assurer le marketing derrière. Et quoi de mieux pour custom une paire que de choisir l’inoubliable Nike Air Force 1 ? Et comme un modèle ne suffit pas, les Tunes débarquent avec deux paires : le modèle Goon Squad et le modèle Hare. Sur le modèle Hare, en référence aux célèbres personnages de Warner, on retrouve une Air Force blanche classique, avec des touches de bleu turquoise sur la fameuse virgule et le heeltab. Sur les languettes, on retrouve les principaux protagonistes des Looney Tunes, aussi présents sur chacune des chaussures. Sur le pied droit, on a un patch de Bugs Bunny qui dribble et sur le pied gauche, on retrouve Lola Bunny qui saute pour un dunk (si Nico Batum peut dunker, Lola Bunny aussi). Pour le modèle Goon Squad, on part sur une paire bien plus sombre, avec un motif limite translucide qui recouvre la paire, imitant des circuits imprimés (parce qu’apparemment Space Jam c’est aussi un film de gamer maintenant), sur lequel se dessinent discrètement les silhouettes de Bugs et de Bron. En tout cas, cette collaboration Warner x Nike est plutôt réussie. Revisiter un incontournable de la marque avec une paire sombre et une paire claire, il y en a pour tous les goûts. Maintenant, on attend de voir combien de fois LeBron va les porter cet été.

LA FICHE :

La grande sœur : comment oublier le classique de la marque de Sa Majesté, accessoirement star du premier film, la Air Jordan 11 Space Jam.

On les imagine déjà à ses pieds : LeBron James, parce que… On a vraiment besoin de vous expliquer pourquoi ?

L'occasion parfaite pour les porter : les Air Force, ça se porte à n'importe quelle occasion, mais l'occasion parfaite pour les acheter ? Facile, en sortant du ciné, quand vous êtes encore dans la hype du film.

On aime : le motif en circuits imprimés sur le modèle Goon Squad, vraie prise de risque, mais assez sobre dans l'ensemble. L'association bleu et blanc du modèle Hare, c'est pas mal non plus pour l'été.

On aime moins : le fait de devoir décider entre deux paires, dur dur le choix.

En tout cas, la question ne se pose plus, si vous avez kiffé le volume 2 de Space Jam, en rentrant, vous vous branchez sur votre ordi, et vous n’avez plus qu’à commander l’une des deux Nike Air Force 1 Space Jam 2. Malheureusement, pour la Hare, il va falloir faire plus de recherches pour l’avoir. Mais la version Goon Squad est disponible dès maintenant sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 119,90 euros. Nous on vous laisse, on a un HORSE – ou plutôt un RABBIT du coup – à finir avec la Tunes Squad.