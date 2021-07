Air Jordan 4 White Oreo : le petit bijou s’est fait attendre, et ça en valait la peine

Les collectionneurs attendaient une réédition de la mythique White Cement, et quand la marque de Sa Majesté a laissé fuiter le nom White Oreo, ça a coupé l’appétit aux fans de sneakers. Mais finalement, après avoir vu la paire, elle est peut-être pas si mal et se rapproche du modèle rétro souhaité. Bonne nouvelle, la Air Jordan 4 White Oreo est disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

Elle s’est faite désirer cette paire, depuis septembre 2020 pour être précis ! Bon, la création du GOAT des sneaks Tinker Hatfield a changé de nom, mais le design se rapproche beaucoup de la White Cement, donc tout le monde est content. Finalement, l’appellation Oreo, c’est pour que la version de 1989 reste au goût du jour. On ne va pas vous parler de la silhouette de la Air Jordan 4, c’est déjà une incontournable. À part son identité, la AJ4 la joue plutôt old shcool, avec le fameux cement print que l’on retrouve au niveau de la midsole et du système de laçage. Par rapport à sa prédécesseuse, la White Oreo se la joue plutôt sobre, restant dans les tons gris et blancs, comme en témoigne la semelle blanche ou le logo Jumpman en gris. Pour les puristes, la seule déception, c’est de ne pas retrouver les petits rappels de rouge de la Jordan portée par His Airness lors de la saison 1988-89. Ce n’est peut-être pas sa copie exacte, mais cette Jordan 4 White Oreo trouvera sûrement son succès auprès des collectionneurs. Ah oui, pour terminer, à ne pas surtout utiliser sur le terrain, ça serait un manque de respect (sauf si vous vous appelez P.J Tucker).

LA FICHE :

La cousine : la Air Jordan 5 White Cement, encore un petit-enfant de la Air Jordan 4 White Cement.

On les imagine déjà à ses pieds : P.J. Tucker, sur le terrain en tout cas, c'est le seul qui ose porter des AJ4, donc le choix semble évident.

L'occasion parfaite pour les porter : un bon jour d'été, une paire blanche sous le soleil, c'est parfait ! Attention au sable à la plage par contre…

On aime : sobre, pas trop de couleurs, ce n'est pas la White Cement, mais c'est très propre.

On aime moins : vous vous en doutez… Quand est-ce qu'on aura le droit à la réédition de la vraie Jordan 4 White Cement ?

La Air Jordan 4 White Oreo est disponible sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 189,90 euros. Une White Cement revisitée aux gâteaux noirs et blancs, il va falloir se dépêcher pour repartir avec.

Source : Jordan Brand, sneakersnews.com