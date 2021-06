Coachs NBA : le manège continue, on fait le point sur toutes les dernières infos ! Apéro TrashTalk

Si les Playoffs battent actuellement leur plein, ça s’agite également dans les bureaux de pas mal de franchises NBA. Un manège assez fou depuis quelques semaines, de Boston à Portland en passant par Dallas ou Indianapolis. Il fallait en parler, alors on en a parlé.

Jason Kidd est-il l’homme de la situation pour permettre à Luka Doncic de garnir son palmarès avec les Mavericks ? Son prédécesseur Rick Carlisle redonnera-t-il leurs lettres de noblesse aux Pacers ? Chauncey Billups… ne serait-il pas le coach parfait pour gérer le cas Lillard ? Et ce Ime Udoka ? Bonne pioche ou non pour les Celtics et leur nouveau GM Brad Stevens ? Ca bouge ça bouge en NBA, ça devrait d’ailleurs bouger encore avec notamment les Wizards, les Pelicans ou le Magic qui cherche encore preneur, alors on se pose deux minutes pour analyser tout ça, pour essayer de comprendre qui pourraient être les grands gagnants de cette valse printano-estivale des coachs NBA.

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie. Allez, let’s go !